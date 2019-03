Diretta Paganese Reggina/ Streaming video e tv: campani condannati ai playout

Paganese Reggina, che sarà diretta dal signor Paride De Angeli, va in scena alle ore 14:30 di domenica 10 marzo per la trentunesima giornata nel girone C della Serie C 2018-2019. Ormai i playout sono una realtà per i campani: staccati di 12 punti dalla possibilità di salvarsi direttamente, non vincono da fine dicembre e lo hanno fatto una sola volta in tutto il campionato ma, se non altro, dopo aver perso cinque partite consecutive hanno infilato due pareggi di cui l’ultimo sul campo della Sicula Leonzio. Una reazione d’orgoglio che però, salvo miracoli, cambierà poco; deve provare a tornare a vincere la Reggina, che aveva entusiasmato tra dicembre e gennaio arrivando dalla zona playout a quella playoff ma poi ha improvvisamente perso smalto, e arriva da una serie di quattro partite senza vittorie. Il pareggio interno nel derby contro il Rende è stato un altro risultato deludente: senza penalizzazione gli amaranto sarebbero quinti, allo stato attuale delle cose invece devono recuperare una lunghezza per tornare nelle prime dieci e proseguire il loro campionato. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Paganese Reggina; intanto possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre i loro giocatori sul terreno di gioco del Torre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Paganese Reggina: la partita infatti è un’esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire tutte le gare di Serie C (campionato e Coppa Italia) in diretta streaming video. In alternativa potrete acquistare il singolo evento pagando un prezzo fisso, in ogni caso per assistere alle immagini dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE REGGINA

Vediamo allora quali sono le probabili formazioni di Paganese Reggina: gli stellati saranno in campo con Galli tra i pali, una difesa a tre con Stendardo, Dellafiore e Piana e due esterni come Tazza (che se la gioca con Gaetano Navas) e Perri (favorito su Della Morte) che accompagneranno i tre centrocampisti, che ancora una volta dovrebbero essere Capece, Carotenuto e Nacci. Nel reparto avanzato Di Renzo, reduce dal primo gol nel girone C, può affiancare nuovamente Parigi anche se Gaeta si gioca un posto come attaccante di movimento, essendo un trequartista naturale. La Reggina deve rinunciare a Bellomo: assenza non indifferente per Massimo Drago, dunque sulla trequarti potrebbe agire Zibert oppure potrebbe tornare titolare Sandomenico, stretto tra Abdou Doumbia e Tulissi con Baclet da prima punta, in vantaggio su Tassi. La cerniera di centrocampo sarà formata da De Falco e Marino; alle loro spalle Gasparetto e Conson comandano la difesa a protezione di Confente, sugli esterni in qualità di terzini dovrebbero giocare Kirwan e Procopio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Paganese Reggina sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra ospite parte nettamente favorita, con un valore di 1,80 volte la somma messa sul piatto per il segno 2 che identifica la sua vittoria. Il segno 1, che regola invece il successo della Paganese, vi permetterebbe di guadagnare un valore pari a 4,50 volte quanto investito mentre con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, arriviamo ad una cifra corrispondente a 3,25 volte la giocata.



