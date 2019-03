Diretta Reggina Rende/ Streaming video Rai: quote, amaranto favoriti (Serie C)

Reggina Rende, diretta dal signor Ivan Robilotta, è l’affascinante derby calabrese che chiude il programma della ventinovesima giornata per il girone C del campionato di Serie C 2018-2019: alle ore 20:45 di lunedì 4 marzo le due squadre scendono in campo al Granillo avendo sostanzialmente lo stesso obiettivo, vale a dire la qualificazione ai playoff. Al momento entrambe ce l’avrebbero fatta: la Reggina è sesta con 40 punti mentre il Rende occupa la nona posizione della classifica con 38 punti. Il problema è che entrambe hanno giocato tutte le partite fino a qui, e dunque rischiano di farsi superare da alcune avversarie che gravitano alle loro spalle; la Reggina poi dopo un eccellente inizio di inverno, fatto di cinque vittorie e due pareggi, ha tirato il freno a mano e la sconfitta beffarda sul campo della Juve Stabia è stata la seconda consecutiva ma anche la terza nelle ultime cinque uscite, con un gol che non arriva da 292 minuti e sta iniziando a diventare un problema. Il Rende invece ha ritrovato un successo che mancava da oltre due mesi: battendo la Virtus Francavilla i biancorossi hanno interrotto una serie pessima nella quale avevano ottenuto appena due pareggi a fronte di otto sconfitte, precipitando dal secondo posto fuori dalla zona playoff. Ciononostante la società ha sempre confermato la sua fiducia in Francesco Modesto, e adesso il tecnico sa di doverla ripagare con un finale di stagione importante, così da qualificare la sua squadra ai playoff. Mentre aspettiamo la diretta di Reggina Rende andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le scelte nelle probabili formazioni da parte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Rende sarà a disposizione di tutti sui canali Rai Sport e Rai Sport +, e dunque anche in diretta streaming video sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi; come sempre poi il classico appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva ha acquisito i diritti per la terza divisione. Per seguire le immagini in diretta streaming video dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e avrete la doppia opzione dell’abbonamento stagionale (gratuito per chi lo avesse rinnovato dallo scorso anno) o dell’acquisto del singolo evento, ad un prezzo fisso.

REGGINA RENDE, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA RENDE

Nelle probabili formazioni di Reggina Rende vediamo come Massimo Drago potrebbe operare qualche modifica nel suo 4-3-3: si prepara a tornare titolare Tassi al posto di Baclet, mentre Tulissi insidia il posto di Strambelli e Abdou Doumbia come esterno nel tridente. A centrocampo Salandria potrebbe essere il nome nuovo: se la gioca con Franchini, mentre De Falco dovrebbe essere confermato in cabina di regia con Bellomo ad agire da mezzala offensiva. In difesa, a protezione del portiere Confente, giocheranno invece Gasparetto e Solini; Kirwan e Procopio saranno i due terzini. Duro colpo per Modesto, che perde Minelli e Riccardo Rossini per squalifica: nel suo 3-4-3 allora è possibile che Borello ne prenda il posto a sinistra, mentre Vivacqua se la gioca con Negro e Actis Goretta per lo spot di prima punta mentre Giannotti va verso la conferma. A centrocampo cerca una maglia Laaribi, eventualmente schierato in mezzo con uno tra Awua e Franco oppure da esterno, sostituendo Blaze; a destra dovrebbe giocare Viteritti, in difesa il posto di Minelli sarà preso da Maddaloni che con Bei e Germinio proteggerà il portiere Borsellini.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quali sono le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Reggina Rende: secondo questo bookmaker è la squadra di casa la favorita, anche se in una situazione di equilibrio. Vale 2,00 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che dovrete giocare per la vittoria degli amaranto, mentre un successo del Rende (che è regolato dal segno 2) vi farebbe guadagnare 3,60 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio è quella per cui scommettere sul segno X, e in questo caso vincereste un corrispettivo di 3,00 volte la giocata.



