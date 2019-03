Diretta Pro Vercelli Siena/ Streaming video tv: squadre cercano riscatto (Serie C)

Pro Vercelli Siena, che verrà diretta dal signor Andrea Colombo ed è in calendario domenica 10 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Momento difficile per i piemontesi che proprio al momento di sferrare l’assalto decisivo al primo posto sono entrati in crisi: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato disputate dai Bianchi, l’ultima a Pisa è stata la terza consecutiva, subita in rimonta nel recupero di martedì scorso. In classifica la Pro Vercelli, pur ancora con due partite in meno disputate, insegue un Siena che a sua volta perdendo 2-3 in casa contro la Pistoiese (con clamorosa rimonta subita dal 2-0, dopo essere rimasto in inferiorità numerica) ha mancato una buona chance per il salto di qualità. Chi dovesse uscire senza punti da questo scontro vedrebbe sfumare le speranze di una rincorsa, già complicata, all’Entella capolista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Siena non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale via smart tv oppure tramite dispositivi mobili, pc o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI SIENA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. La formazione di casa schiererà Nobile in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Berra, Milesi, Crescenzi e Mammarella. A centrocampo Bellemo e Sangiorgi saranno i playmaker arretrati alle spalle del brasiliano Dentello Azzi, di Emmanuello e di Gatto che sosterranno offensivamente l’unica punta di ruolo, ovvero Morra. Risponderà il Siena con Melgrati in porta (il titolare Contini sarà squalificat0), mentre Esposito sarà l’esterno destro e Imperiale l’esterno sinistro di difesa, con D’Ambrosio e lo slovacco Varga impiegati come centrali. I tre di centrocampo saranno Arrigoni, Bulevardi e Gerli, mentre il trequartista Di Livio sarà schierato alle spalle di Gliozzi e Aramu.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-2-3-1 scelto come modulo di partenza dal tecnico della Pro Vercelli, Vito Grieco, risponderà l’allenatore del Siena, Michele Mignani, con un 4-3-1-2. Unico precedente recente tra i due club il match d’andata di questa stagione, con i piemontesi corsari in Toscana con un secco 0-2, firmato da un gol di Germano e da un’autorete di Brumat.

PRONOSTICO E QUOTE

Pro Vercelli favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Siena. Successo interno dei bianconeri quotato 2.20 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 3.10 la quota per la vittoria esterna dei liguri. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.30, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA