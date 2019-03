Diretta Pisa Pro Vercelli/ Streaming video e tv: sfida in piena zona playoff

Pisa Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo della sezione Aia di Casarano, sarà un recupero del girone A di Serie C decisamente affascinante, se si considera la storia gloriosa delle due formazioni che scenderanno in campo alle ore 20.30 di stasera, martedì 5 marzo 2019, presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani della città toscana. Per di più, Pisa Pro Vercelli sarà anche una delicata sfida diretta in zona playoff, visto che le due squadre sono separate da soli tre punti e il Pisa firmerebbe l’aggancio in caso di vittoria. Va però detto che la Pro Vercelli è la squadra (Entella esclusa) che ha più partite da recuperare, dunque i 46 punti in classifica sono ben migliorabili da parte dei piemontesi, che andranno anche a caccia del riscatto dopo la sconfitta nel derby contro il Novara. Per il Pisa invece sabato scorso è arrivato un buon pareggio proprio contro la capolista Entella: i nerazzurri toscani adesso hanno 43 punti in classifica e la posizione in zona playoff è molto salda, tuttavia con una vittoria si potrebbero anche scalare posizioni nella griglia per gli spareggi che verranno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pisa Pro Vercelli; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PRO VERCELLI

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso Pisa Pro Vercelli. Luca D’Angelo dovrebbe schierare i padroni di casa nerazzurri secondo il modulo 4-3-1-2: Gori in porta, protetto da una difesa a quattro con Birindelli, De Vitis, Benedetti e Lisi da destra a sinistra. Il centrocampo a tre potrebbe essere formato da Verna, Gucher e Di Quinzio, ecco poi Minesso ad agire da trequartista alle spalle dei due attaccanti, che dovrebbero essere Pesanti e Masucci. La replica della Pro Vercelli di Vito Grieco dovrebbe invece prevedere il modulo 4-4-2 con Berra, Milesi, Crescenzi e Mammarella nella retroguardia a quattro davanti al portiere Nobile. A centrocampo ci attendiamo invece la coppia centrale Bellemo-Mal, con Azzi esterno destro e Gatto ad agire sulla corsia mancina, infine Gerbi e Morra sono i due candidati per le maglie da titolare nel tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Si annuncia molto equilibrato il pronostico di Pisa Pro Vercelli, almeno in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo concede un piccolo vantaggio ai nerazzurri toscani: il segno 1 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,95, valore che accomuna il pareggio e il successo della Pro Vercelli, dal momento che segno X e segno 2 sono quotati allo stesso modo.



