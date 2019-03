Diretta Rende Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: calabresi in ripresa? (Serie C)

Rende Sicula Leonzio, partita diretta dal signor Giuseppe Collu, si gioca nella trentunesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, e le due squadre scendono in campo alle ore 14:30 di domenica 10 marzo. Al Marco Lorenzon è tornato l’entusiasmo, almeno così sembra: la vittoria contro la Virtus Francavilla ha interrotto una serie di dieci partite senza successi (con ben otto sconfitte) e poi è arrivato il pareggio di Reggio Calabria nel derby, che di fatto ha sancito una salvezza anticipata. La classifica non è ancora quella che era a metà dicembre nè potrà più esserlo, ma i calabresi hanno preso un margine utile per qualificarsi ai playoff e vogliono difenderlo; anche per questo bisognerà vincere senza discussioni la partita interna contro la Sicula Leonzio, una squadra che sta provando a salvarsi in anticipo e, con 7 lunghezze da gestire, hanno una buona base di partenza. I siciliani inoltre non perdono da quattro partite: due vittorie consecutive in casa prima di pareggiare a Pagani, un risultato forse non del tutto soddisfacente ma di certo utile nella tabella di marcia. Andiamo ora a vedere in che modo le due squadre potrebbero giocare questa partita, mentre aspettiamo che la diretta di Rende Sicula Leonzio prenda il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rende Sicula Leonzio: la partita infatti è un’esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire tutte le gare di Serie C (campionato e Coppa Italia) in diretta streaming video. In alternativa potrete acquistare il singolo evento pagando un prezzo fisso, in ogni caso per assistere alle immagini dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE SICULA LEONZIO

Francesco Modesto dovrebbe affrontare Rende Sicula Leonzio con lo stesso 3-4-3 che ha pareggiato il derby del Granillo: in porta Borsellini, Bei comanda una difesa completata da Sabato e Germinio e i due laterali saranno Viteritti, autore del gol decisivo nel terzo minuti di recupero, e Blaze. In mezzo al campo agiranno Awua e Franco, davanti l’unico dubbio potrebbe riguardare la presenza di Actis Goretta come prima punta anche se il favorito rimane Negro, ai suoi lati Borello e Vivacqua – tornato titolare – dovrebbero essere ancora gli esterni. La Sicula Leonzio di Vincenzo Torrente, che è stato squalificato per due giornate, giocherà con l’albero di Natale: Rossetti e Dubickas sono i due trequartisti a supporto di Miracoli, parte dunque in ritardo Gammone che potrebbe comunque trovare posto, magari a centrocampo con uno schieramento più offensivo. D’Angelo e Marano sono comunque i favoriti per operare ai fianchi di Megelaitis; Pane sarà il portiere con Laezza e Aquilanti davanti a lui, sulle fasce spingeranno Andrea De Rossi e Squillace.

QUOTE E PRONOSTICO

Rende Sicula Leonzio è stata quotata tra le altre dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker parte favorita la squadra di casa, ma il valore posto sul segno 1 per la sua vittoria (2,15 volte la somma messa sul tavolo) ci dice che sarà una sfida in equilibrio e, a conferma di questo, il valore sul segno 2 per il successo esterno è stato indicato a 3,45 volte la cifra investita. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, andreste a guadagnare 3,00 volte quello che avrete deciso di spendere con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA