Diretta Salernitana Crotone/ Streaming video DAZN: partita importante (Serie B)

Salernitana Crotone, che si gioca domenica 10 marzo alle ore 21.00, sarà una delle sfide nel programma della ventottesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. I granata alternano una vittoria e una sconfitta da cinque partite in campionato, e anche dopo la vittoria interna contro la Cremonese è mancata continuità, con un ko arrivato sul campo del Perugia. I campani restano a due punti di distanza dalla zona play off e ora cercheranno un nuovo strappo contro un Crotone sempre in difficoltà, terzultimo in classifica e reduce dal pareggio di Padova dopo la brillante vittoria interna contro il Palermo che l’ha in qualche modo rilanciato verso l’obiettivo a questo punto minimo, visto l’andamento dell’annata. I calabresi restano a tre lunghezze di distanza dalla zona play out, costretti a rincorrere dopo due stagioni passate in Serie A che sembrano molto lontane.

Salernitana Crotone non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva solo per gli abbonati DAZN che potranno collegarsi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet e seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa campani giocheranno con Micai tra i pali e una difesa a tre composta da Migliorini, Pucino e Mantovani. All’argentino Casasola sarà affidata la fascia destra e all’uruguaiano Walter Lopez la fascia sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno il camerunese Minala e Di Tacchio. In attacco spazio al tridente composto dal bosniaco Djuric, dal brasiliano Andre Anderson e dal gambiano Jallow. Risponderà il Crotone con Cordaz a difesa della porta e una difesa a tre composta dallo sloveno Golemic, dal finlandese Vaisanen e dall’argentino Spolli. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Barberis, dal libico Benali e da Zanellato, mentre a destra giocherà l’argentino Curado per la squalifica di Sampirisi e sulla fascia sinistra si muoverà invece il croato Milic. Sul fronte offensivo lo svedese Rohden sarà il trequartista alle spalle dell’unica punta di ruolo, il nigeriano Simy.

3-5-2 per la Salernitana di Angelo Adamo Gregucci, 3-5-1-1 per il Crotone di Giovanni Stroppa. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Pari 1-1 nel match d’andata disputato tra le due squadre allo stadio Ezio Scida, i calabresi risposero nel finale con Simy al vantaggio siglato da Bocalon per i granata. 1-1 anche nell’ultima sfida di campionato disputata a Salerno il 21 febbraio 2016, dopo il vantaggio crotonese di Stoian fu Coda a siglare il pari. Ultima vittoria in casa della Salernitana contro il Crotone, il 4-1 del 24 ottobre 2009, i calabresi hanno espugnato per l’ultima volta l’Arechi con lo 0-1 del 17 dicembre 2000.

Le agenzie di scommesse considerano lievemente favorita per la conquista dei tre punti la Salernitana contro il Crotone. Vittoria casalinga quotata 2.50 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 2.95 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.25 e 1.60.





