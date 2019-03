Diretta Sambenedettese Vicenza/ Streaming video e tv: punti per i playoff (Serie C)

Sambenedettese Vicenza, diretta dall’arbitro Mario Cascone della sezione Aia di Nocera Inferiore, si giocherà alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto per la trentesima giornata del girone B della Serie C 2018-2019. Sambenedettese Vicenza sarà una partita delicata in ottica playoff e possiamo notare che curiosamente entrambe le formazioni sono reduci da pareggi per 0-0, i marchigiani nel recupero giocato mercoledì sul campo della Ternana, i veneti invece una settimana fa, in casa con l’Imolese. La classifica del girone B ci dice che la Sambenedettese è nona con 39 punti mentre il Vicenza è decimo a quota 37, di conseguenza proprio queste due squadre occupano le ultime due posizioni utili per qualificarsi ai playoff. L’obiettivo naturalmente sarà quello di raggiungere questi attesi playoff, chi dovesse vincere oggi farebbe un passo avanti davvero significativo in tal senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sambenedettese Vicenza; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE VICENZA

Vediamo adesso quali saranno le probabili formazioni per Sambenedettese Vicenza. Mister Roselli potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 3-5-2 con Celjak, Biondi e Miceli nella retroguardia a tre davanti a Sala. Nel folto centrocampo a cinque invece i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Rapisarda, Dove, Russotto, Caccetta e Fissore, infine in attacco dovremmo vedere per la Sambenedettese la coppia formata da Stanco e Calderini. Quanto al Vicenza, mister Colella dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2: Albertazzi in porta, Bianchi terzino destro, coppia centrale di difesa con Pasini e Mantovani, a sinistra Stevanin; nel terzetto di centrocampo invece titolari dovrebbero essere Bianchi, Pontisso e Zonta, infine l’attacco con Curcio trequartista alle spalle della coppia di punte Giacomelli-Guerra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sambenedettese Vicenza secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Favorito il segno 1, un successo dei padroni di casa è infatti quotato a 2,10; si sale poi a quota 3,00 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un successo esterno da parte del Vicenza varrebbe 3,60 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA