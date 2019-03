Diretta Ternana Sambenedettese/ Streaming video e tv: umbri sempre più in crisi

Ternana Sambenedettese, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku della sezione Aia di Albano Laziale, sarà l’ultimo recupero di Serie C in programma in questi giorni. Appuntamento per la partita del girone B alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 6 marzo 2019, naturalmente presso lo stadio Libero Liberati della città umbra. Ternana Sambenedettese sarà per i padroni di casa una partita molto delicata: la crisi dei rossoverdi di Fabio Gallo è ormai conclamata, con appena tre pareggi e sette sconfitte nelle ultime dieci partite, per ultima lo 0-1 casalingo incassato domenica al cospetto del Monza, eppure la Ternana con i suoi 33 punti è ancora vicina alla zona playoff e di conseguenza non tutto è ancora perduto, a patto naturalmente di ricominciare a marciare con un buon passo, altrimenti bisognerà iniziare a pensare alla lotta per la salvezza. Di fronte ci sarà una Sambenedettese senza dubbio in buona forma, reduce dal pareggio sul campo della capolista Pordenone. Per i marchigiani si contano 38 punti in classifica, la partita di oggi è l’occasione per consolidare dunque la propria posizione in piena zona playoff, tenendo a bada una pericolosa inseguitrice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ternana Sambenedettese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SAMBENEDETTESE

Eccoci giunti all’analisi delle probabili formazioni per Ternana Sambenedettese. I padroni di casa umbri, allenati da Fabio Gallo, dovrebbero proporre il 4-3-1-2 con Iannarilli in porta, Fazio terzino destro, Russo e Bergamelli difensori centrali e Defendi a sinistra. A centrocampo disegniamo il terzetto composto da Altobelli, Paghera e Pobega, mentre Rivas dovrebbe agire da trequartista alle spalle dei due attaccanti Bifulco e Marilungo. Quanto alla replica della Sambenedettese, mister Giorgio Roselli dovrebbe proporre il 3-5-2 con Celjak, Biondi e Miceli davanti all’estremo difensore Sala; nel folto centrocampo a cinque i possibili titolari saranno Rapisarda, Ilari, Signori, Gelonese e Fissore da destra a sinistra, infine Stanco e Russotto dovrebbero comporre la coppia titolare in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Ternana Sambenedettese, prendendo l’agenzia di scommesse Eurobet come punto di riferimento. Sono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,10; si sale poi a 3,05 in caso di segno X, la quota più alta è infine quella relativa al segno 2, che varrebbe 3,60 volte la posta in palio.



