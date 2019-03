Diretta Sudtirol Giana Erminio/ Streaming video e tv: sfida a rischio per i lombardi

Sudtirol Giana Erminio verrà diretta dal signor Federico Longo, si gioca domenica 10 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Altoatesini sempre più lanciati verso l’alta classifica dopo il pari sul difficile campo della Feralpisalò. Un 1-1 che è valso il nono risultato utile consecutivo in campionato per il Sudtirol, ora quarto appaiato ad Imolese e Monza. Resta penultimo in classifica invece il Giana Erminio dopo il pareggio interno, pur di spessore, contro la Triestina seconda in classifica. A 2 lunghezze dalla possibilità di giocare i play out, la formazione di Gorgonzola è la squadra che ha vinto meno nel girone con soli 4 successi, ma è anche quella che ha pareggiato di più, ben quindici volte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sudtirol Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Druso di Bolzano. Altoatesini in campo con Nardi in porta e una difesa a tre con Pasqualoni, Casale e il francese Vinetot titolari. A centrocampo spazio a De Rose, Morosini e Fink per vie centrali, mentre Tait coprirà la fascia destra e Fabbri la fascia sinistra. In attacco Romero farà coppia con Mazzocchi. Risponderà il Giana Erminio con Leoni estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta dal nigeriano Bonalumi, da Perico e da Montesano. A centrocampo i centrali saranno Pinto e Solerio, mentre Iovine coprirà la fascia destra e Piccoli la fascia sinistra. In attacco tridente offensivo con Rocco, Perna e Mutton.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per il Sudtirol di Paolo Zanetti, 3-4-3 per il Giana Erminio guidato in panchina da Cesare Albè. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato allo stadio Città di Gorgonzola è terminato a reti bianche, mentre il Giana Erminio ha vinto l’ultima sfida di campionato disputata in casa del Sudtirol, 0-1 il 19 marzo 2016 con gol decisivo di Bonalumi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Sudtirol contro il Giana Erminio. Vittoria casalinga quotata 1.60 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 6.50 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.50 e 1.50.





