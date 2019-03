Probabili formazioni Roma Empoli/ Diretta tv, emergenza per Ranieri (Serie A)

Roma Empoli si gioca domani sera alle ore 20.30 all’Olimpico, quando le due formazioni scenderanno in campo per il delicato posticipo che chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A. Fatti i debiti paragoni, per entrambe le formazioni Roma Empoli sarà una partita delicatissima. La Roma sta vivendo un periodo difficilissimo, dopo la sconfitta per 3-0 nel derby e l’eliminazione dalla Champions League anche una partita casalinga contro l’Empoli può diventare una salita difficile da scalare, a maggior ragione tenuto conto dell’emergenza assenti che affligge una squadra orfana di mister Eusebio Di Francesco, esonerato dopo il ko europeo. Dall’altra parte ecco invece un Empoli che cercherà di approfittare di questo particolarissimo momento della Roma per ottenere pesanti punti salvezza. Eccovi dunque adesso tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Empoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Roma Empoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky: l’appuntamento per gli abbonati sarà dunque sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure anche tramite la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA EMPOLI

LE MOSSE DI RANIERI

Nelle probabili formazioni di Roma Empoli spicca l’emergenza totale per il debutto di Claudio Ranieri, che tra squalificati e infortunati avrà davvero tante assenze e dunque poco da festeggiare. Gli strascichi del derby si fanno sentire in modo evidente con la tripla squalifica di Fazio, Dzeko e Kolarov, a completare l’opera ci sono i problemi fisici di Under, De Rossi e Lorenzo Pellegrini, di conseguenza la formazione della Roma per domani sera sarà praticamente obbligata. In porta Olsen, davanti a lui Florenzi a destra e Santon a sinistra, con Manolas e uno fra Juan Jesus e Marcano a comporre la coppia difensiva centrale. Passando al centrocampo, è praticamente obbligata la coppia mediana con Nzonzi e Cristante, in attacco invece dovrebbe essere rispolverato Pastore come trequartista, con Zaniolo (che ieri ha avuto un risentimento al polpaccio) esterno destro e il ballottaggio El Shaarawy-Perotti a sinistra, mentre il ruolo di prima punta toccherà a Schick.

LE SCELTE DI IACHINI

Meno problemi di formazione per l’Empoli di Beppe Iachini, che deve comunque fare a meno di Mchedildze ed Antonelli. Il modulo dei toscani dovrebbe essere il 3-5-2, sostanzialmente con due soli dubbi. I ballottaggi aperti sono quelli tra Acquah e Traoré a centrocampo – uno dei due affiancherà il regista Bennacer e l’altra mezzala Krunic nel cuore della mediana dell’Empoli – e tra Farias e La Gumina in attacco per decidere chi sarà la spalla del bomber Caputo, già in doppia cifra di gol segnati in questo campionato. Tornando al centrocampo, ecco che i due esterni per completare la linea a cinque dovrebbero essere Di Lorenzo a destra e Pasqual a sinistra, mentre la retroguardia a tre dovrebbe essere formata da Veseli, Silvestre e Dell’Orco, davanti a Dragowski che dovrebbe infine essere confermato come portiere titolare dell’Empoli.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Juan Jesus, Santon, Florenzi, Nzonzi, Cristante, Perotti, El Shaarawy; Schick. All. Ranieri.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano,Riccardi, Coric, Kluivert.

Squalificati: Fazio, Dzeko, Kolarov.

Indisponibili: Under, De Rossi, Pellegrini, Zaniolo

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. All. Iachini.

A disposizione: Provedel, Rasmussen, Diks, Pajac, Maietta, Nikolaou, Traoré, Brighi, Can, Capezzi, Oberlin, La Gumina.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mchedildze, Antonelli.



