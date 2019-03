Diretta Lazio Roma/ Streaming video DAZN: grande derby all’Olimpico (Serie A)

Lazio Roma, diretta dall’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, sarà il grande derby della Capitale che ci attenderà questa sera, sabato 2 marzo 2019, alle ore 20.30 naturalmente allo stadio Olimpico, casa sia dei biancocelesti sia dei giallorossi – oggi però con la Lazio a fare da padrona di casa. I motivi d’interesse sono davvero tanti, come sempre in un derby: la stracittadina è sempre una sfida speciale, ma a Roma ancora di più e in un certo senso vale mezza stagione. Al di là del campanilismo, più importante forse per i tifosi che per le due società, saranno però fondamentali anche le conseguenze in classifica di Lazio Roma. I biancocelesti a quota 38 punti, reduci dal pareggio in Coppa Italia ma anche con una partita in meno in campionato, non devono perdere il treno del quarto posto se vogliono continuare a credere nella qualificazione in Champions League. La Roma invece di punti ne ha 44 dopo il successo in extremis a Frosinone e con una vittoria farebbe un passo in avanti molto importante, oltre a mettere in seria difficoltà i cugini, d’altronde un k.o. potrebbe riscrivere le gerarchie della lotta per il quarto posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Lazio Roma in diretta tv non sarà disponibile, perché questa è una delle tre partite della 26^ giornata di Serie A visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma Dazn, che detiene appunto i diritti di trasmettere tre partite di ogni turno del nostro massimo campionato di calcio, tra cui sempre quella delle ore 20.30 del sabato sera, che è oggi appunto l’attesissimo derby della Capitale allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Andiamo adesso naturalmente a scoprire le probabili formazioni per Lazio Roma. Simone Inzaghi è sempre alle prese con una situazione abbastanza complicata, anche se l’emergenza sta passando. I biancocelesti dovrebbero schierarsi con il 3-5-1-1 e il recuperato Luis Alberto appare in vantaggio su Correa per agire da trequartista in appoggio a Immobile, indiscutibile prima punta. Recuperati Parolo e Milinkovic Savic, i due agiranno ai fianchi del regista Lucas Leiva, mentre ci sono dubbi sulle fasce, sia a destra sia a sinistra, anche a causa delle condizioni di Lulic. Infine in difesa dovremmo avere Patric, Acerbi e Radu davanti a Strakosha. Nella Roma in difesa c’è invece sotto i riflettori Manolas, per il quale la prudenza è ancora d’obbligo. Un ballottaggio caldo per Eusebio Di Francesco è quello tra Nzonzi e Cristiane al fianco di De Rossi, in avanti sono già assegnate a Zaniolo, El Shaarawy e Dzeko tre maglie del 4-2-3-1, resta un ultimo ballottaggio fra Pellegrini e Perotti, che determinerà anche la posizione di Zaniolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Come da tradizione, appare incerto il pronostico di Lazio Roma. Affidandoci alle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai, ecco che la differenza tra una vittoria della Lazio e un successo della Roma è davvero minima: il segno 1 è quotato 2,55, con il segno 2 invece si arriverebbe a quota 2,65. L’ipotesi più remunerativa sarebbe comunque un pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,55 volte la posta in palio.



