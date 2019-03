Video/ Cittadella Pescara (4-1): highlights e gol del match (Serie B 28^ giornata)

Andiamo a studiare il video di Cittadella Pescara, partita giocata per la 28^ giornata nel campionato di Serie B. Allo Stadio Piercesare Tombolato il Cittadella supera per 4 a 1 il Pescara. Nel primo tempo i granata riescono a portarsi in vantaggio per merito di Iori al 20′ ma vengono subito raggiunti sul pari dagli ospiti al 25′ con Scognamiglio, su assist di Memushaj. Ci pensa quindi Moncini a ristabilre il distacco al 32′ su suggerimento di Schenetti e questa coppia si ripete in maniera vincente anche al 45′ per il tris. Nel secondo tempo la musica non cambia e la squadra allenata dal tecnico Venturato ha la meglio degli uomini di mister Pillon segnando pure il goal del poker nell’ultima parte della gara, precisamente all’83’, grazie allo spunto vincente di Proia. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono al Cittadella di salire a quota 39 nella classifica di Serie B mentre il Pescara non si muove rimanendo fermo a 44 punti.

VIDEO CITTADELLA PESCARA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Pescara avrebbe potuto e dovuto raccogliere qualcosa in più rispetto a quanto costruito. I granata sono stati superiori ai biancazzurri praticamente sotto tutti gli aspetti ma non senza sudare: in fase offensiva si registra un 21 a 10 nelle conclusioni totali, delle quali 8 a 4 indirizzate nello specchio della porta, come suggerito pure dal 3 a 4 nelle parate. In fraseggio pochi i contrasti, 5 a 1, mentre la squadra di mister Venturato si mette in luce anche nei passaggi totali, 416 a 291. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cittadella è stata anche la squadra più fallosa a causa del 18 a 13 nel computo dei falli e l’arbitro Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per ben 9 volte ammonendo rispettivamente Adorni, Cancellotti, Branca e Drudi da un lato, M.Ciofani, Del Grosso, Adorni, Cancellotti e Mancuso dall’altro.

IL TABELLINO

Cittadella-Pescara 4-1 (p.t. 3-1)

Reti: 20′ Iori(C); 26′ Scognamiglio(P); 32′, 45′ Moncini(C); 83′ Proia(C).

Assist: 26′ Memushaj(P); 32′, 45′ Schenetti(C).

CITTADELLA (4-3-1-2) Paleari; Cancellotti, Adorni; Drudi, Benedetti; Siega, Iori, Branca; Schenetti, Moncini, Finotto. All.: Venturato.

PESCARA (4-4-2) Fiorillo; Del Grosso, Gravillon, Scognamiglio, Ciofani; Crecco, Bruno, Memushaj, Sottil; Mancuso, Monachello. All.: Pillon.

Arbitro: Ivano Pezzuto (Lecce).

Ammoniti: 18′ M.Ciofani(P); 41′ Del Grosso(P); 43′ Adorni(C); 48′ Cancellotti(C); 68′ Branca(C); 90′ Drudi(C); 90′ Mancuso(P).





© RIPRODUZIONE RISERVATA