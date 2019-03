Video/ Lecce Foggia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata)

Ecco il video di Lecce Foggia, partita che si è giocata per la ventottesima giornata nel campionato di Serie B. Allo Stadio Via del Mare il Lecce supera per 1 a 0 il Foggia e si aggiudica il derby. Nel primo tempo le due compagini scese in campo sembrano avere qualche difficoltà nel trovare il varco giusto per scardinare le rispettive difese avversarie e portarsi in vantaggio. Tuttavia, nel secondo tempo il copione sembra poter cambiare ed infatti i giallorossi allenati dal tecnico Liverani riescono a spezzare l’equilibrio iniziale grazie al colpo di testa vincente di La Mantia, arrivato su assist di Petriccione al 59′. Questo risulta essere di fatto il goal che chiude definitivamente i conti sul match ricordando inoltre che gli uomini di mister Padalino sono pure rimasti in inferiorità numerica dal 90′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Busellato. I 3 punti guadagnati tra le mura amiche permettono al Lecce di salire a quota 44 nella classifica di Serie B mentre il Foggia non si muove rimanendo fermo a 26 punti.

VIDEO LECCE FOGGIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro si può sostanzialmente evidenziare come il Lecce si sia aggiudicato meritatamente il successo finale, cominciare ad esempio dal computo dei tiri totali: 14 a 5 le conclusioni tentate, delle quali ben 6 a 1 indirizzate nello specchio della porta, senza contare il 6 a 3 nei calci d’angolo conquistati e, soprattutto, l’1 a 5 nelle parate. In fraseggio meglio sempre i giallorossi, 522 a 481 i passaggi totali ed addirittura 34 a 1 i contrasti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, e l’arbitro Luigi Nasca, della sezione di Bari, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Calderoni e Lucioni da un lato, Ranieri, Loiacono, Busellato, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Kragl dall’altro.

IL TABELLINO

Lecce-Foggia 1-0 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ La Mantia(L).

Assist: 60′ Petriccione(L).

LECCE (4-3-2-1) Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis(80′ Arrigoni), Majer(74′ Tabanelli); Falco, Mancosu; La Mantia. All.: Liverani.

FOGGIA (3-5-2) Leali; Ngawa(67′ Cicerelli), Billong, Loiacono; Ranieri, Agnelli(84′ Matarese), Greco(64′ Chiaretti), Busellato, Kragl; Mazzeo, Iemmello. All.: Padalino.

Arbitro: Luigi Nasca (Bari).

Ammoniti: 24′ Ranieri(F); 31′ Loiacono(F); 39′ Busellato(F); 63′ Calderoni(L); 87′ Lucioni(L); 90’+2′ Kragl(F).

Espulsi: 90′ Busellato(F).





