Diretta Lecce Foggia/ Streaming video DAZN: le formazioni per il derby (Serie B)

Lecce Foggia, che sarà diretta dal signor XXXX, vale per la ventottesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019 e si gioca alle ore 15:00 di sabato 9 marzo. Al Via del Mare il derby di Puglia è sempre molto interessante: queste due squadre sono state rivali negli anni scorsi anche in Lega Pro, dove erano tra le formazioni più competitive e infatti si sono disputate la promozione nella stagione regolare e una volta nella semifinale playoff. All’epoca il Foggia aveva avuto la meglio, ma in questo campionato il Lecce si trova in una posizione utile per andare all’assalto dei primi due posti anche se arriva dalla sconfitta di Palermo. I satanelli hanno chiaramente risentito della penalizzazione che nel frattempo si è ridotta di 6 punti, deve uscire dalla zona playout e per le qualità della rosa sembra potercela fare; nell’ultimo turno è arrivata un’importante vittoria contro il Cosenza, che ha portato in dote tre punti utili per continuare la corsa. Dunque, mentre attendiamo la diretta di Lecce Foggia, possiamo andare a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il derby.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Lecce Foggia: tutto il campionato di Serie B (ad eccezione dell’anticipo) è infatti affidato in esclusiva alla nuova piattaforma DAZN. Sottoscrivendo un abbonamento potrete dunque seguire questa e le altre gare della giornata in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili – come PC, tablet e smartphone – che potrete eventualmente collegare ad una televisione tramite Chromecast (ci sarà anche la possibilità di installare l’applicazione DAZN su una smart tv con connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FOGGIA

Per Lecce Foggia, Fabio Liverani punta sul consueto centrocampo a rombo: Tachtsidis il vertice basso, Marco Mancosu quello alto nella posizione di trequartista a supporto di due attaccanti che potrebbero essere La Mantia e Tumminello, pronto a giocarsi la maglia con Falco. A centrocampo Arrigoni e Tabanelli possono tornare titolari in luogo di Majer e Haye che erano partiti dal primo minuto al Barbera; poi spazio a Venuti e Calderoni come terzini, mentre Meccariello e Lucioni saranno i due centrali a protezione del portiere Vigorito. Il Foggia conferma il 4-3-3 che ha battuto il Cosenza, dunque Pasquale Padalino (ex della partita) manda in campo Luca Martinelli e Billong davanti a Leali con Zambelli e Ranieri schierati larghi in difesa. A centrocampo capitan Agnelli ha le chiavi della manovra, ai suoi lati invece possono agire Chiaretti e Leandro Greco con Deli che spera di avere un posto dal primo minuto; nel tridente offensivo si rinnova il duello tra Mazzeo e Iemmello per il ruolo di prima punta, sugli esterni Galano e Kragl restano in vantaggio sulla concorrenza rappresentata soprattutto da Cicerelli (parte decisamente più indietro Matarese).

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per il pronostico su Lecce Foggia indicano nei salentini la squadra favorita: il segno 1 che indica la vittoria della squadra di casa vale 1,87 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 4,00 volte la puntata per il segno 2, che regola il successo esterno dei satanelli. Con il pareggio, identificato dal segno 2, il vostro guadagno corrisponderebbe a un valore di 3,45 volte quanto investito con questo bookmaker.



