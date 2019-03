Diretta Indian Wells 2019/ Djokovic Kohlschreiber streaming video tv, orario (tennis)

La diretta di Indian Wells 2019 prosegue anche oggi, lunedì 11 marzo. Il prestigioso torneo di tennis in California, primo Masters 1000 della stagione, è da molti definito il “quinto Slam” del circuito e questo già ben descrive l’importanza del BNP Paribas Open. Per quanto riguarda gli orari, l’appuntamento con Indian Wells invece non è dei più agevoli a causa delle otto ore di fuso orario che separano l’Italia dalla California, dunque si comincerà a giocare quando in Italia saranno già le ore 19.00 di stasera e si proseguirà poi fino alla nostra notte inoltrata. Il format di Indian Wells è particolare, dal momento che si tratta di un torneo che dura una settimana e mezza: il tabellone principale è cominciato giovedì, oggi siamo ormai al quinto giorno di gare e stiamo dunque entrando nel vivo di un cammino che si completerà con la finale domenica. Oggi torna in campo chi ha giocato sabato, purtroppo senza italiani perché Marco Cecchinato è stato eliminato, mentre Fabio Fognini ha giocato ieri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INDIAN WELLS

Per la diretta tv di Indian Wells 2019 dovrete seguire due diversi canali: il torneo maschile è infatti esclusiva della televisione satellitare su Sky Sport Arena (il numero 204), mentre il torneo femminile viene trasmesso su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando ma anche al 224 del pacchetto Sky. Per seguire i match di Indian Wells in diretta streaming video potrete attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ovviamente per le partite ATP) oppure visitare, per le sfide delle donne, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2019: I MATCH DEL GIORNO

La diretta di Indian Wells 2019 per questo lunedì californiano sarà davvero intensa. In copertina naturalmente possiamo mettere Novak Djokovic: oggi l’ostacolo per il campione serbo si chiamerà Philipp Kohlschreiber, il giocatore tedesco non dovrebbe essere un ostacolo troppo difficile per Nole che naturalmente è uno dei principali candidati alla vittoria finale anche a Indian Wells. A proposito della Germania, è sicuramente da segnalare anche il derby tedesco che metterà Alexander Zverev di fronte al connazionale Jan-Lennard Struff, mentre altre due partite di sicuro interesse saranno quelle che vedranno in campo Dominic Thiem e Milos Raonic, l’austriaco contro il francese Gilles Simon e il canadese invece contrapposto allo statunitense David Giron. Nel tabellone femminile di Indian Wells spiccano i nomi di una leggenda come Venus Williams e della nuova regina Naomi Osaka, vincitrice degli Us Open 2018 e degli Australian Open 2019: la campionessa americana dovrà affrontare la connazionale Christina McHale, avversaria statunitense anche per la nuova stella giapponese che se la dovrà vedere con Danielle Rose Collins.



