Probabili formazioni Manchester City Schalke/ Quote, out Otamendi e Fernandinho

Andiamo a valutare le probabili formazioni di Manchester City Schalke 04, la partita che – in programma alle ore 21:00 di martedì 12 marzo – è valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2018-2019. Sembra tutto in discesa per la squadra di Pep Guardiola, che riparte dal 3-2 con cui ha vinto in rimonta a Gelsenkirchen e dunque può anche permettersi di rimontare; chiaramente il tecnico catalano sa fin troppo bene che le insidie si nascondono ovunque in questo torneo, e che di conseguenza dovrà stare molto attento all’orgoglio della squadra tedesca; il momento però è positivo, perchè gli Sky Blues sono anche tornati a comandare la Premier League con un punto di vantaggio sul Liverpool e sono ancora in corsa per vincere tutti i titoli stagionali. Ora valutiamo quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori a poche ore da questa sfida, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Manchester City Schalke 04.

QUOTE E PRONOSTICO

Manchester City Schalke 04 è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria degli inglesi vale solo 1,14 volte la somma messa sul piatto ed è clamorosamente ampio il divario dal segno 2 per il successo esterno dei tedeschi, che vi farebbe guadagnare ben 18,00 volte la cifra investita. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, andreste a mettere in tasca 8,25 volte quanto puntato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SCHALKE 04

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Per Manchester City Schalke 04 Guardiola deve rinunciare agli squalificati Otamendi e Fernandinho, oltre ad altri giocatori infortunati: la difesa sarà quasi scontata con Walker e Zinchenko sugli esterni, mentre in mezzo giocherà Kompany che affiancherà Laporte. A centrocampo il regista piazzato davanti alla difesa sarà Gundogan, con lui dovrebbero agire i due Silva (Bernardo e David) e dunque da questo punto di vista lo schieramento in mediana resterà lo stesso con il quale il City ha battuto il Watford nell’ultima partita di campionato; la soluzione alternativa è quella di avanzare Bernardo Silva e puntare su Delph in mediana, altrimenti come esterno destro nel tridente offensivo giocherà Sterling (reduce da una tripletta) con Leroy Sané schierato dall’altra parte, mentre Mahrez rimane in ballottaggio in attesa di una maglia. La prima punta sarà Sergio Aguero, in netto vantaggio rispetto a Gabriel Jesus.

I DUBBI DI TEDESCO

Domenico Tedesco ha i suoi problemi: lo Schalke 04 va all’Etihad senza Daniel Caligiuri, dunque come esterno destro di centrocampo potrebbe giocare Oczipka che libererà il posto sulla corsia mancina a Konoplyamka, con la conferma di Bentaleb e l’ingresso in campo di Rudy (rimasto in panchina venerdì sera a Brema) a completare la linea mediana. In difesa, davanti al portiere Fahrmann, dovrebbero esserci Stambouli e Nastasic insieme a Salif Sané, per una difesa a tre che dovrebbe essere confermata rispetto alle ultime uscite; ci sarà un trequartista alle spalle dei due attaccanti e questo ruolo potrebbe essere ricoperto da Embolo, con Uth che a questo punto andrebbe a giocare da prima punta al fianco di Burgstaller. Resta valida l’alternativa della difesa a quattro, vedremo in che modo il tecnico dello Schalke 04 intenderà comportarsi in merito.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 4 Kompany, 14 Laporte, 35 Zinchenko; 20 Bernardo Silva, 8 Gundogan, 21 David Silva; 7 Sterling, 10 Aguero, 19 L. Sané

A disposizione: 49 Muric, 3 Danilo, 18 Delph, 47 Foden, 26 Mahrez, 33 Gabriel Jesus

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: Otamendi, Fernandinho

Indisponibili: Claudio Bravo, Stones, B. Mendy, De Bruyne

SCHALKE 04 (3-4-1-2): 1 Fahrmann; 17 Stambouli, 26 S. Sané, 5 Nastasic; 24 Oczipka, 10 Bentaleb, 13 Rudy, 11 Konoplyanka; 36 Embolo; 7 Uth, 19 Burgstaller

A disposizione: 35 Nubel, 27 Bruma, 21 Riether, 2 McKennie, 22 Skrzybski, 15 Kutucu, 14 Matondo

Allenatore: Domenico Tedesco

Squalificati: –

Indisponibili: Mascarell, Schopf, D. Caligiuri



