Diretta Arsenal Rennes/ Streaming video e tv: rimonta dei Gunners? (Europa League)

Arsenal Rennes, diretta dall’arbitro lettone Andri Treimans e, in programma giovedì 14 marzo alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Inglesi chiamati alla rimonta dopo la sorprendente sconfitta 1-3 in terra francese nel match d’andata. Dopo il vantaggio di Iwobi, l’espulsione di Papasthatopoulos ha esaltato i transalpini in gol con Bourigeaud, un’autorete di Monreal e Sarr. L’Arsenal si è dimostrato in forma battendo in Premier League il Manchester United per 2-0 e riprendendosi momentaneamente il quarto posto che vale la Champions, ma per il Rennes i quarti di finale di Europa League sarebbero un risultato straordinario nella storia del club, con i francesi che nella Ligue 1 francese sono al momento ottavi ma lontani solo tre lunghezze dalle posizioni che valgono le Coppe nella prossima stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Rennes non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ma solo per gli abbonati Sky, che potranno seguire l’incontro in tv sul canale numero 203 del satellite (Sky Sport Football) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL RENNES

Le probabili formazioni del match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Arsenal in campo con il tedesco Leno tra i pali e il suo connazionale Mustafi (vista la squalifica del greco Sokratis) titolare nella difesa a tre al fianco del francese Koscielny e dello spagnolo Monreal. A Maitland-Niles sarà affidata la fascia destra e al bosniaco Kolasinac la fascia sinistra in un centrocampo a quattro con il gallese Ramsey e lo svizzero Xakha centrali. In attacco l’altro tedesco Ozil ispirerà la manovra della coppia offensiva composta dal nigeriano Iwobi e dal gabonese Aubameyang. Risponderà il Rennes con il ceko Koubek tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con l’algerino Zeffane, Da Silva, il mozambicano Mexer e l’altro algerino Bensebaini. A quattro anche la linea di centrocampo con Andre e Grenier centrali, Bourigeaud laterale di destra e il senegalese Sarr laterale di sinistra, mentre in attacco Hunou farà coppia con Ben Arfa.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori, Emery per l’Arsenal e Stephan per il Rennes, saranno rispettivamente il 3-4-1-2 e il 4-4-2. La vittoria per 3-1 dei francesi nel match d’andata è l’unico precedente ufficiale tra i due club nella storia delle Coppe Europee.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmaker Arsenal nettamente favorito per la vittoria contro il Rennes. Vittoria in casa quotata 1.30 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 5.50 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 11.00 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.55 e 2.50.



