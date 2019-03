Diretta Dinamo Kiev Chelsea/ Streaming video tv: facile per Sarri (Europa League)

Dinamo Kiev Chelsea sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler, e si giovedì 14 marzo alle ore 18.55: sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. I Blues allenati da Maurizio Sarri hanno di fatto già ipotecato la qualificazione ai quarti di finale grazie al 3-0 dell’andata firmato dalle reti di Pedro, Willian E Hudson-Odoi, ma in Premier League sono reduci da un pari in casa contro il Wolverhampton che li ha rallentati nella corsa alla Champions League contro Manchester United e Arsenal, non approfittando dello scontro diretto tra Red Devils e Gunners; in più è recente la notizia del blocco del calciomercato per le prossime due sessioni, cosa che potrebbe cambiare parecchi piani societari. Ucraini ormai con un piede e tre quarti fuori dall’Europa e che in patria, anche dopo il poker rifilato all’Arsenal Kiev, inseguono la capolista Shakhtar Donetsk a 7 punti di distanza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dinamo Kiev Chelsea non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ma solo per gli abbonati Sky, che potranno seguire l’incontro in tv sul canale numero 203 del satellite (Sky Sport Football) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV CHELSEA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena all’Olimpiyskiy Stadium di Kiev. Padroni di casa della Dinamo in campo con Boyko tra i pali e una difesa a quattro con il polacco Kedziora sulla fascia destra, Mykolenko sulla fascia sinistra e Burda e Shabanov impiegati come centrali. A centrocampo spazio a Sydorchuk e Shepelev come playmaker arretrati alle spalle di Tsygankov, Shaparenko e Buyalskyy, che come incursori offensivi supporteranno l’unica punta di ruolo, Rusyn. Risponderà il Chelsea con lo spagnolo Kepa Azrrizabalaga tra i pali, il suo connazionale Azpilcueta sull’out difensivo di destra e l’italiano Emerson Palmieri sul lato opposto del campo, col tedesco Rudiger e il brasiliano David Luiz difensori centrali. Al fianco dell’altro naturalizzato italiano Jorginho giocheranno il francese Kante e il croato Kovacic, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per l’argentino Higuain, l’altro spagnolo Pedro e il belga Eden Hazard.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori, il bielorusso Kastshevich per la Dinamo Kiev e l’italiano Sarri per il Chelsea, saranno rispettivamente il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Prima del 3-0 degli inglesi agli ucraini nel match d’andata, le due squadre si erano affrontate nella fase a gironi della Champions League 2015/16. Il 20 ottobre 2015 finì 0-0 a Kiev, il Chelsea vince poi il successivo 4 novembre il match a Stamford Bridge con il punteggio di 3-0, esattamente come una settimana fa.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmaker Chelsea favorito per la vittoria contro la Dinamo Kiev. Vittoria in casa quotata 3.50 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.20 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.20 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.00 e 1.72.



© RIPRODUZIONE RISERVATA