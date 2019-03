Diretta Alessandria Entella/ Streaming video e tv: i liguri verso la B (Serie C)

Alessandria Entella viene diretta dal signor Marco D’Ascanio, e si gioca alle ore 14:30 di sabato 16 marzo: nella trentunesima giornata del girone A per il campionato di Serie C 2018-2019 la squadra ligure prova un allungo che potrebbe essere decisivo per la promozione diretta. Il netto 3-0 rifilato al Pontedera ha fatto ripartire di slancio la capolista, che in precedenza aveva incredibilmente perso a Cuneo una partita di recupero; a questo proposito va detto che i biancazzurri hanno ancora tre gare da recuperare e due di queste sono in casa di Pro Vercelli e Piacenza. Dunque di fatto la promozione passa da qui, anche se di fatto Roberto Boscaglia è maggiormente preoccupato dai risultati che arriveranno contro squadre come l’Alessandria, che in questo momento ha ben poco da chiedere alla stagione perché è lontana dai playoff e sostanzialmente salva. I grigi nell’ultimo turno hanno pareggiato a Carrara, un risultato positivo anche se c’è una sola vittoria sul campo nelle ultime nove partite. Andiamo allora a valutare le possibili scelte dei due allenatori per questa partita, mentre aspettiamo il fischio d’inizio nella diretta di Alessandria Entella.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Alessandria Entella: come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera finestra di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso.

Nelle probabili formazioni di Alessandria Entella vediamo che Alberto Colombo dovrebbe confermare il 4-3-1-2 di domenica scorsa: davanti a Pop si posizionano Sbampato e Prestia con Delvino e Gemignani che fanno i terzini, a centrocampo Checchin si dispone in cabina di regia mentre saranno Maltese e Bellazzini ad agire in qualità di mezzali. Nel reparto avanzato Santini giocherà come trequartista in supporto di Manuel De Luca e Sartore; per quanto riguarda l’Entella, Boscaglia non potrà contare sullo squalificato Nizzetto e dunque darà spazio a Eramo in mezzo al campo, con Ardizzone e Paolucci confermati. Davanti a Paroni giocheranno Pelizzer e Chiosa, Ivan De Santis (o Belli) e Crialese i due terzini con il doppio trequartista in Dany Mota e uno tra Iocolano e Currarino, la prima punta sarà Matteo Mancosu che da gennaio a oggi ha già segnato 5 gol in campionato.

In Alessandria Entella la capolista del girone A parte nettamente favorita: secondo l’agenzia di scommesse Snai l’eventualità della sua vittoria, regolata dal segno 2, vale 1,87 volte la somma messa sul piatto mentre con il segno 1 per il successo dei grigi siamo ad un valore di 4,50 volte la puntata. Dovrete giocare il segno X se pensate al pareggio, e in questo caso la vincita corrisponderebbe a 3,05 volte il valore della vostra giocata con questo bookmaker.



