Diretta Entella Pontedera/ Streaming video e tv: la capolista si rilancia? (Serie C)

Entella Pontedera, partita che verrà diretta dal signor Daniele Rutella, si gioca sabato 9 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Liguri a caccia della fuga in testa alla classifica, ma la fatica può essere l’insidia maggiore per una squadra che deve ancora recuperare tre partite rispetto alle inseguitrici. Fino a martedì scorso erano quattro, ma nel recupero contro il Cuneo è arrivata una sconfitta, 0-2 in casa dei piemontesi con l’Entella reduce da una battaglia sabato in casa del Pisa, chiusa con un pareggio a reti bianche. Restano comunque quattro i punti di vantaggio della capolista sull’Arezzo e il Piacenza al secondo posto, con i toscani che hanno disputato tre partite in più e gli emiliani due, mentre a parità di partite giocate la Pro Vercelli è lontana sette punti. Sarà importante la sfida contro un Pontedera che si è scosso dopo un periodo difficile, battendo di misura la Pro Patria in casa e mantenendo cinque punti di vantaggio sul Gozzano al confine della zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Entella Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PONTEDERA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Comunale di Chiavari. Liguri in campo con Paroni tra i pali, Belli schierato in posizione di terzino destro e Migliorelli schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Pellizzer e Baroni saranno i centrali della difesa. Eramo e Icardi saranno schierati a centrocampo da playmaker alle spalle di Di Cosmo, Currarino e Iocolano, a loro volta di supporto a Mancosu che sarà l’unica punta di ruolo. Risponderà il Pontedera con Biggeri tra i pali e una difesa a tre composta da Risaliti, Vettori e Fontanesi. A centrocampo spazio a Caponi, Serena e Giuliani, mentre la corsia laterale di destra sarà presidiata da Mannini e l’esterno laterale mancino sarà invece Masetti. In attacco spazio a Tommasini al fianco di Pinzauti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-2-3-1 per l’Entella di Roberto Boscaglia, 3-5-2 per il Pontedera guidato in panchina da Ivan Maraia. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato allo stadio Mannucci di Pontedera ha visto l’Entella imporsi col punteggio di 1-2, i toscani risposero al vantaggio del portoghese Dany Mota con una rete di Caponi, ma sono stati poi costretti a capitolare dopo la rete decisiva di Belli.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti l’Entella contro il Pontedera. Vittoria casalinga quotata 1.50 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 6.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.10 e 1.60.





© RIPRODUZIONE RISERVATA