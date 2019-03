Diretta Carrarese Alessandria/ Streaming video e tv: toscani in ripresa (Serie C)

Carrarese Alessandria, partita che viene diretta dal signor Mario Vigile, si gioca sabato 9 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. I marmiferi si sono ormai staccati dalla quota che vale il primo posto, ma dopo un periodo di crisi hanno lanciato netti segnali di risveglio. Dopo il successo di misura contro il Pontedera, è arrivato anche il colpo esterno contro l’Albissola, con la quota play off che sembra comunque blindata per la squadra di Silvio Baldini. Ora allo stadio Dei Marmi arriva l’Alessandria, che domenica ha battuto la Pistoiese (con il gol del solito Manuel De Luca) e si è portata a -6 dalla zona play off, avendo peraltro giocato una partita in meno rispetto al Pontedera decimo. Se i grigi riuscissero a trovare continuità di rendimento in questo finale di stagione, potrebbero strappare una wild card per la post season.

Carrarese Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. Toscani in campo con Mazzini tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Carissoni, Luca Ricci, Karkalis e Scaglia. Varone e Cardoselli saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre Valente, Bentivegna e Tavano giocheranno come incursori offensivi a sostegno dell’unica punta di ruolo, Maccarone. Risponderà l’Alessandria con Prestia, Gazzi e il greco Zogos titolari nella difesa a tre (mancherà lo squalificato Panizzi) davanti all’estremo difensore romeno Alin Pop. A centrocampo i centrali saranno Maltese e Checchin, mentre la fascia destra sarà affidata a Gemignani e la fascia destra a Badan. In attacco Bellazzini si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Santini e da De Luca.

4-2-3-1 per la Carrarese di Silvio Baldini, 3-4-1-2 per l’Alessandria guidata in panchina da Alberto Colombo. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato allo stadio Moccagatta ha fatto registrare una rocambolesca vittoria in favore dell’Alessandria, 2-3 con reti messe a segno da Tavano, Bentivegna e Valente per i marmiferi e doppietta di Santini per i grigi. Carrarese vincente 2-1 anche nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa contro l’Alessandria il 6 novembre 2017, 2-1 con gol di Tavano e Biasci dopo il vantaggio piemontese di Marconi. Al 4 aprile 2017 risale l’ultima vittoria dell’Alessandria sul campo della Carrarese, 0-1 con gol di Barlocco alla mezz’ora del primo tempo.

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti la Carrarese contro l’Alessandria. Vittoria casalinga quotata 1.80 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.30 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 4.25 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 1.80 e 2.00.





