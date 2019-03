Diretta Benevento Spezia/ Streaming video DAZN: stregoni favoriti (Serie B)

Benevento Spezia, diretta dall’arbitro Antonio Guia, sabato 16 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Sanniti chiamati a reagire dopo due sconfitte consecutive in trasferta che hanno complicato la scalata verso la Serie A, che dopo il successo a fine febbraio contro il Pescara sembrava a portata di mano. I ko contro Livorno e Cremonese hanno ricacciato indietro al sesto posto in classifica il Benevento, che ora ospiterà uno Spezia a sua volta reduce da due sconfitte di fila contro Pescara e Padova e ora a -4 dal Perugia e dalla zona play off. La formazione che in questo scontro commetterà un nuovo passo falso dovrà probabilmente dire addio alle sue più alte ambizioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Spezia non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPEZIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Vigorito di Benevento per la diretta Benevento Spezia. Sanniti schierati col 4-4-2 con Montipò; Letizia, Volta, Antei, Caldirola; Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda e Insigne. Risponderanno i liguri con un 4-3-3 che vedrà impiegati in campo Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, Mora, Ricci; il bulgaro Galabinov, il nigeriano Okereke e Bidaoui.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli allenatori del Benevento, Cristian Bucchi, e dello Spezia, Pasquale Marino, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 4-4-2 e con il 4-3-3. Nel match d’andata Spezia vincente col punteggio di 3-1 in casa contro il Benevento grazie a una doppietta di Okereke e a un gol di Matteo Ricci, gol della bandiera sannita di Federico Ricci. Al 23 maggio 2017 risale l’ultimo precedente giocato in casa dal Benevento contro lo Spezia, 2-1 per i sanniti il risultato finale con gol di Ceravolo e Puscas, i bianconeri accorciarono con il brasiliano Nené.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il Benevento favorito per la conquista dei tre punti contro lo Spezia. Vittoria in casa quotata 1.90 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.10 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 4.50 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.67.



© RIPRODUZIONE RISERVATA