Diretta Spezia Padova/ Streaming video DAZN: i liguri vanno a caccia dei playoff

Spezia Padova si gioca sabato 9 marzo alle ore 18.00, e sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Tre sconfitte subite nelle ultime quattro partite di campionato per lo Spezia, ultima in casa del Pescara. I liguri restano a due punti dal Cittadella e dalla zona play off, ma il rallentamento nelle ultime sfide non può essere ignorato. Per riprendere la marcia lo Spezia sfiderà un Padova sempre fanalino di coda della classifica e reduce da due pareggi consecutivi in casa contro Brescia e Crotone. I biancoscudati hanno vinto solamente una delle ultime quattordici sfide di campionato, quella interna contro il Verona del 20 gennaio scorso, e vedono al momento la zona play out lontana 6 lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Padova non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati a DAZN potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale via smart tv oppure tramite dispositivi mobili come smartphone o tablet o tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PADOVA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Picco di La Spezia. Padroni di casa liguri in campo con Lamanna tra i pali, De Col schierato come terzino destro e Augello come terzino sinistro in una difesa a quattro con Terzi e Crivello centrali. A centrocampo Matteo Ricci sarà affiancato da Mora e Crimi, mentre nel tridente offensivo, vista la squalifica dell’olandese Da Cruz, partiranno titolari il bulgaro Galabinov, Pierini e il nigeriano Okereke. Risponderà il Padova con Minelli estremo difensore e una difesa a tre composta da Cherubin, lo sloveno Andelkovic e Trevisan. A centrocampo Calvano, Cappelletti e Lollo saranno i centrali, con lo svizzero Morganella sulla fascia destra e Longhi sulla fascia sinistra. In attacco spazio a Bonazzoli al fianco del nigeriano Mbakogu.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal tecnico dello Spezia, Marino, risponderà l’allenatore del Padova, Bisoli, con un 3-5-2. All’andata Padova e Spezia hanno chiuso il loro scontro con un pari a reti bianche. A La Spezia le due squadre non si affrontano in campionato dal 5 aprile 2014, 2-2 il risultato finale. Lo Spezia non vince in casa contro i biancoscudati dal 18 dicembre 2005 in Serie C, 1-0 il risultato finale. Più recente l’ultimo successo veneto allo stadio Picco, 2-3 in Serie B il 23 dicembre 2012.

PRONOSTICO E QUOTE

Spezia favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro il Padova. Successo interno dei liguri quotato 1.72 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.45 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 5.80 la quota per la vittoria esterna dei veneti. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA