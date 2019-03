Diretta Carrarese Arezzo/ Streaming video e tv: sfida d’alta quota (Serie C)

Carrarese Arezzo, partita che è diretta dal signor Ermanno Feliciani, è forse il big match nella trentunesima giornata del girone A per il campionato di Serie C 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 14:30 di sabato 16 marzo e allo stadio dei Marmi giocano per la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Ormai Entella e Piacenza, senza considerare la Pro Vercelli, dovrebbero andare a correre per il primo posto nel girone ma a queste due toscane resta la lotta per le piazze d’onore, il che significherebbe saltare qualche turno negli spareggi e aumentare le possibilità del salto di categoria. Dopo un avvio straripante la Carrarese ha peggiorato i suoi risultati e, pur rimanendo in alta quota, non dà più l’impressione di essere una squadra offensivamente devastante. Nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro l’Alessandria, sprecando un’altra bella occasione; l’Arezzo dal canto suo non ha mai vinto nelle ultime due partite, arriva da un pareggio interno contro il Novara e, pur avendo perso solo una volta nelle ultime nove, si è staccato dalle primissime posizioni. Vediamo adesso quali potrebbero essere gli schieramenti sul terreno di gioco allo stadio dei Marmi, mentre restiamo in attesa della diretta di Carrarese Arezzo.

Anche in Carrarese Arezzo Silvio Baldini può sfruttare al meglio le sue bocche di fuoco: il tecnico potrebbe tornare a schierare Tavano come prima punta, con Piscopo o Caccavallo sull’esterno sinistro e la conferma di Bentivegna e Biasci, ma lo stesso Maccarone potrebbe comunque rimanere titolare. Rosaia e Varone i due centrocampisti che si posizioneranno a protezione di una difesa nella quale Luca Ricci e Carissoni giocheranno al centro, Karkalis e Giacomo Ricci come terzini con Mazzini portiere. L’Arezzo sarà in campo con il 4-3-1-2: per Alessandro Dal Canto Cutolo dovrebbe rimanere titolare al fianco di Persano o Zini, con Rolando schierato invece da trequartista. I tre di centrocampo dovrebbero essere Serrotti e Foglia con Basit da playmaker arretrato, davanti a Pelagotti ci saranno Burzigotti e Pinto con Luciani e Marco Sala che dovrebbero essere i due terzini.

Padroni di casa favoriti in Carrarese Arezzo, ma regna l’equilibrio nelle quote previste dall’agenzia di scommesse Snai: infatti il segno 1 che identifica il successo interno dei gialloblu vale 2,30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,00 che è stato assegnato alla vittoria degli amaranto, per la quale dovrete giocare il segno 2. Con l’eventualità del segno X il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,15 volte quello che avrete deciso di investire.



