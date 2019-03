Diretta Arezzo Novara/ Streaming video e tv: sfida molto interessante (Serie C)

Arezzo Novara sarà diretta dal signor Matteo Marchetti, si gioca sabato 9 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Toscani reduci da una sconfitta di misura ma pesante in casa del Cuneo, 1-0 che ha di fatto chiuso le speranze di primo posto degli amaranto, ora lontani quattro punti dall’Entella capolista, ma con ben quattro partite in più giocate finora rispetto ai liguri. L’Arezzo proverà a difendere il secondo posto, mentre il Novara si è rilanciato in quota play off togliendosi una soddisfazione importante: la vittoria per 2-1 nel derby piemontese contro la Pro Vercelli, match sempre molto sentito dai tifosi e che ha messo in mostra un Novara in crescita e che adesso spera di confermarsi per arrivare così a prolungare la sua corsa verso la promozione, che resta comunque complessa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Arezzo Novara non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO NOVARA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Città di Arezzo. Toscani in campo con Pelagotti in porta, Zappella sull’out di destra e Sala sull’out di sinistra in una difesa a quattro con Pelagatti e Pinto al centro. Buglio, Foglia e Serrotti saranno i tre di centrocampo alle spalle del trequartista di Benucci, che supporterà la coppia offensiva Brunori-Cutolo. Risponderà il Novara con Cinaglia, Sbraga, Bove e Visconti schierati da destra a sinistra nella linea difensiva davanti all’estremo difensore Di Gregorio. A quattro anche la linea di centrocampo dei piemontesi con Nardi a destra, Schiavi a sinistra e Bastoni e Buzzegoli impiegati come centrali, mentre Stoppa e Cacia faranno coppia in avanti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-1-2 per l’Arezzo di Alessandro Dal Canto, 4-4-2 per il Novara guidato in panchina da Sannino. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato allo stadio Silvio Piola è terminato con un pareggio 2-2, doppietta di Bianchi per i piemontesi e gol di Brunori e Cutolo per gli amaranto. 0-0 nell’ultimo precedente di campionato ad Arezzo disputato il 21 dicembre 2014.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti l’Arezzo contro il Novara. Vittoria casalinga quotata 1.95 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.90 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.20 e 1.55.





