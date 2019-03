Diretta Cuneo Conegliano/ Streaming video e tv: pantere in cerca di riscatto (volley)

Cuneo Conegliano, diretta dagli arbitri Gianni Bartolini e Massimiliano Giardini, è la partita di volley femminile, in programma oggi sabato 16 marzo al Pala Ubi Banca: fischio d’inizio della sfida della Serie A1 previsto per le ore 20,30. Sarà quindi la diretta tra Cuneo e Conegliano ad aprire la 11^ giornata di ritorno del primo campionato italiano di volley femminile: un vero scontro tra testa e coda della classifica e che vedrà le pantere impazienti di riscattarsi e mettersi alle spalle il duro KO subito in Champions league pochi giorni fa. Potrebbero però approfittare di questo momento nervoso nello spogliatoio di Mister Santarelli le piemontesi, che pure devono ancora consolidare la propria presenza nella top eight della graduatoria della serie A1 e quindi nel prossimo tabellone dei play off scudetto, che ormai si fanno sempre più vicini.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta tra Cuneo e Conegliano e anche in tv: l’appuntamento con la diretta tv sarà quindi alle ore 20.30 al canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley Italiano. Sarà ovviamente garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA CUNEO CONEGLIANO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima è un momento delicato per Conegliano: persa la Coppa Italia, andata a Novara, la squadra delle pantere sta puntando tutto sugli ultimi due trofei rimasti e quindi scudetto italiano e Champions league. Se però in europa le cose si stanno facendo complicate, non così tra i confini nazionali: le venete infatti, dopo il successo raccolto contro Firenze settimana scorsa sono ancora in vetta alla classifica e vantano uno stato di forma importante in serie A1. Altro genere di numeri invece per Cuneo, oggi padrona di casa in questa 24^ giornata di campionato: le piemontesi di Pistola però stanno lottando per assicurarsi un biglietto per i play off scudetto di fine stagione e per ora con profitto. Si segnala infatti l’ottava piazza con ben 33 punti e un paio di vittorie pesanti messe alle spalle nelle ultime settimane della stagione. Sarà però ben difficile che Cuneo trovi oggi il successo: pur nervose le pantere rimangono un avversario più che mai temibile.



