Diretta Conegliano Firenze/ Streaming video tv: le venete difendono la vetta (Volley)

Conegliano Firenze, diretta dagli arbitri Maurizio Canessa e Ubaldo Luciani, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 9 marzo 2019 al Pala Verde: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Saranno quindi le pantere ad aprire la 23^ giornata del campionato di serie A1: la squadra di Davide Santarelli quindi farà la voce grossa nella diretta Conegliano Firenze di questa sera con il chiaro obbiettivo di mettere subito in saccoccia punti più che mai pesanti per la classifica. Conegliano, dopo aver ceduto anche la Coppa Italia a Novara, ha messo nel mirino l’obbiettivo scudetto, senza però dimenticare gli impegni in Europa. La squadra di Mister Caprara però farà di tutto per ostacolare il cammino delle padrone di casa al Pala Verde, almeno in questa decima giornata del girone di ritorno del primo campionato italiano.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta tra Conegliano e Firenze anche in tv: l’appuntamento con la diretta tv sarà quindi alle ore 20.30 al canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley Italiano. Sarà ovviamente garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

In vista della diretta tra Conegliano e Firenze andiamo a vedere come i due club approdano alla 23^ giornata del Campionato di Serie A1. Come detto prima le venete hanno messo nel mirino l’obbiettivo scudetto e al momento Santarelli e le sue ragazze non stanno fatto fallendo come ben evidenzia anche la classifica. Le pantere sono infatti prime con ben 52 punti e un consistente vantaggio di 6 lunghezze sulle prime avversarie. Certo si dovrà attendere solo i play off per attribuire il titolo italiano, ma intanto le gialloblu sono dalla parte giusta del tabellone finale. Concorrono ai play off anche le toscane che però registrano solo la settima piazza con 35 punti. La squadra di Caprara infatti pur mettendosi alle spalle risultati importanti si è rivelata appena discontinua, come racconta il KO con Monza di poche settimane fa. Gli scivoloni però non mettono in dubbio il grande valore di Firenze, che oggi si batterà di certo al massimo.



