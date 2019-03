Diretta Livorno Salernitana/ Streaming video DAZN: le mosse amaranto (Serie B)

Livorno Salernitana, diretta dall’arbitro Di Paolo, sabato 16 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Pareggiando in casa dell’Ascoli i labronici hanno arginato il mal di trasferta che li aveva attanagliati nell’ultimo periodo. Livorno sempre sulla soglia della zona salvezza e dei play out, appaiato al Venezia a quota 27 punti in classifica. Dall’altra parte, la Salernitana arriva reduce da due pesanti sconfitte di fila, l’ultima delle quali in casa contro il Crotone ha scatenato il malumore dei tifosi. Granata sempre a +7 dalla zona retrocessione, ma ora i play off sono lontani 4 punti, con l’effetto dell’arrivo di Gregucci in panchina che sembra già svanito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno Salernitana non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO SALERNITANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Armando Picchi per la diretta Livorno Salernitana. I labronici padroni di casa affronteranno il match con un 3-4-1-2 schierato con il ceko Zima; Di Gennaro, Gonnelli, il croato Bogdan; Valiani, Canessa, Luci, il polacco Kupisz; Diamanti; il montenegrino Raicevic e Giannetti. Nella Salernitana saranno impiegati in un 4-3-3 Micai; Migliorini, Perticone, Pucino; l’argentino Casasola, il camerunese Minala, Di Tacchio, l’uruguaiano Walter Lopez; il gambiano Jallow, il brasiliano Andre Anderson e Calaiò.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli allenatori del Livorno, Roberto Breda, e della Salernitana, Angelo Adamo Gregucci, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 3-4-1-2 e con il 4-3-3. Nel match d’andata Salernitana vincente col punteggio di 3-1 in casa contro il Verona grazie a una doppietta di Bocalon e a un gol di Pucino, gol della bandiera labronico di Di Gennaro. Al 9 dicembre 2015 risale l’ultimo precedente giocato in casa dalla Salernitana contro il Livorno, 0-0 il risultato finale. La Salernitana non batte il Livorno in casa dal 2-1 del 28 settembre 2002.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il Livorno favorito per la conquista dei tre punti contro la Salernitana. Vittoria in casa quotata 2.15 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.00 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 3.70 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.62.



