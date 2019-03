Diretta Novara Cuneo/ Streaming video e tv: Visconti squalificato (Serie C)

Novara Cuneo, che sarà diretta dal signor Claudio Panettella, rientra nel programma della 31^ giornata per il campionato di Serie C 2018-2019 e si gioca alle ore 14:30 di sabato 16 marzo: in uno dei tanti derby piemontesi del girone A le due squadre sono in campo al Silvio Piola per una sfida con la quale il Novara, imbattuto da quattro turni e reduce da un bel pareggio ad Arezzo, ha la possibilità di blindare la sua posizione nei playoff. Forse il campionato della squadra non è stato all’altezza delle aspettative, ma con gli spareggi potrebbe comunque arrivare la promozione e in queste ultime partite bisogna mantenere il vantaggio consistente sulla Juventus U23, provando eventualmente a scalare qualche posizione e migliorare la griglia per avere un cammino più abbordabile. Il campionato del Cuneo è stato “rovinato” dalla forte penalizzazione: sul campo i biancorossi hanno fatto 40 punti, sarebbero davanti alla rivale di oggi e guadagnerebbero a pieno merito i playoff, ma il -23 è pesantissimo e così bisogna unicamente pensare alla salvezza, provando ad evitare i playout e dunque andando a recuperare l’Albissola, cosa assolutamente possibile. Dunque sono gli ospiti che nella diretta di Novara Cuneo hanno maggiormente bisogno di vincere; ora però andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Novara Cuneo: come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera finestra di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CUNEO

In Novara Cuneo spicca la squalifica di Visconti: sarà dunque Zappa a giocare come terzino sinistro per i padroni di casa, con Tartaglia dall’altra parte e due centrali in Rigione e Bove che proteggeranno il portiere Di Gregorio. A centrocampo c’è la solita regia di Buzzegoli con Nardi e Bastoni che invece agiranno come mezzali; alle spalle dei due attaccanti Pablo Gonzalez che si è ormai convertito a trequartista, lasciando a Eusepi e Cacia il compito di guidare il reparto offensivo alla ricerca dei gol decisivi. Il Cuneo dovrebbe confermare gli undici che hanno perso a Pistoia: davanti a Gardelli ecco allora Santacroce e Cristini, con Spizzichini e Marin che giocheranno come terzini. La zona nevralgica del campo sarà presidiata da Bobb e Suljic, ai lati dei quali avremo due esterni come Carte Said e Celia; il tandem offensivo ancora una volta sarà composto, senza troppe sorprese, da Kanis e Suleyman Jallow.

QUOTE E PRECEDENTI

Per Novara Cuneo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra di casa è favorita, avendo una quota di 2,30 sulla sua vittoria per la quale bisognerà giocare il segno 1; vale invece 2,95 volte la somma messa sul piatto l’eventualità del pareggio che è regolata dal segno X, mentre per il successo esterno del Cuneo il valore posto sul segno 2 corrisponde a 3,20 volte quanto investito, dunque si tratta di un derby che sulla carta appare equilibrato.



