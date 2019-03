Diretta Olbia Pisa/ Streaming video e tv: nerazzurri in calo, ma verso i playoff

Olbia Pisa, al Bruno Nespoli, viene diretta dal signor Matteo Gariglio ed è in programma alle ore 14:30 di sabato 16 marzo, per la trentunesima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2018-2019. I nerazzurri giocheranno i playoff, ma non sono riusciti a mantenere un livello che li aveva portati a disputarsi l’accesso diretto alla fase nazionale: il pareggio per 0-0 contro la Lucchese è stato il secondo consecutivo a reti bianche, la striscia positiva si è allungata a otto partite ma dopo le quattro vittorie in serie la squadra di Luca D’Angelo ha mancato l’allungo decisivo e si trova ora in settima posizione. Per contro c’è un Olbia che con la vittoria sul campo del Gozzano, arrivata dopo due sconfitte per 0-1, ha definitivamente chiuso i conti con la salvezza: archiviato il reale obiettivo della stagione, adesso gli isolani possono provare a correre per i playoff anche se la distanza dal decimo posto del Pontedera è ampia; si tratta dunque di provare a vincere quante più partite possibile e poi sperare, dunque a cominciare dalla diretta di Olbia Pisa – di cui ora valutiamo le probabili formazioni – vedremo se i sardi saranno in grado di fare un ulteriore salto di qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olbia Pisa: come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera finestra di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PISA

Michele Filippi conferma per Olbia Pisa il 4-3-2-1 che ha vinto a Vercelli: nel modulo ad albero di Natale i due trequartisti sono Peralta – matchwinner sabato scorso – e Senesi che supportano la prima punta Ragatzu che dovrebbe tornare titolare a scapito di Maffei, poi Pennington e Vallocchia agiranno come mezzali con Gemmi che invece si occuperà della cabina di regia. In difesa spazio a Pinna e Pisano come esterni bassi, Bellodi e Iotti si piazzeranno centralmente davanti al portiere Van Der Want. Luca D’Angelo valuta di mandare in campo dal primo minuto Gamarra e Moscardelli: il primo può prendere il posto di Gucher davanti alla difesa – con la conferma di Verna e Di Quinzio da interni di centrocampo – mentre il secondo è in ballottaggio con Pesenti e Masucci per posizionarsi in attacco. Minesso dovrebbe giocare nuovamente come trequartista, per quanto riguarda il reparto arretrato restano favoriti De Vitis e Simone Benedetti per proteggere l’operato del portiere Gori, con Birindelli e Lisi che invece si posizioneranno come sempre sulle corsie laterali.

QUOTE E PRECEDENTI

Olbia Pisa è una partita nella quale i padroni di casa devono sottostare allo svantaggio nel pronostico: secondo l’agenzia di scommesse Snai infatti il segno 2 che identifica la vittoria del Pisa ha una quota minore (2,20 volte la somma messa sul piatto) rispetto all’eventualità del successo isolano, che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,40 colte quanto investito. Siamo ad un valore di 3,00 volte la puntata invece con il segno X, che dovrete giocare qualora pensiate che questa sfida possa finire pari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA