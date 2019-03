Diretta Gozzano Olbia/ Streaming video e tv: si gioca per la salvezza (Serie C)

Gozzano Olbia, che sarà diretta dal signor Luca Angelucci, si gioca sabato 9 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Le due formazioni hanno ormai scavato un buon margine sulla quota salvezza, col Gozzano che anzi resta a -5 dalla zona play off, mentre l’Olbia ha comunque 11 punti di vantaggio sul Cuneo, sul quale pure pesano 23 punti di penalizzazione. Nelle ultime tre partite disputate in campionato i piemontesi hanno ottenuto solo un punto, perdendo l’ultima sfida sul campo del Siena. L’Olbia è invece reduce da una caduta nel derby contro l’Arzachena, sconfitta che pesa sul morale anche se la classifica dei sardi è ancora solida nonostante si sia trattato della seconda sconfitta consecutiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Gozzano Olbia non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO OLBIA

Le probabili formazioni del match. Piemontesi in campo con Casadei tra i pali e una difesa a tre composta da Gigli, Mangraviti e Rizzo. A centrocampo al fianco del brasiliano Messias si muoveranno Grossi e Graziano, mentre Petris si muoverà sulla fascia destra e Tumminelli sulla fascia sinistra. In attacco spazio a Carletti al fianco di Bruschi. Risponderà l’Olbia con l’olandese Van der Want tra i pali alle spalle di una difesa a quattro con Pisano sull’out di destra, Pitzalis sulla fascia sinistra e Bellodi e Iotti centrali di difesa. A centrocampo spazio a Pennington, Muroni e Biancu, mentre l’argentino Peralta si muoverà alle spalle del duo offensivo composto dal colombiano Ceter Valencia e da Ogunseye.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per il Gozzano di Antonio Soda, 4-3-1-2 per l’Olbia guidata in panchina da Michele Filippi. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. L’unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni è relativo al match d’andata di questo campionato disputato l’11 novembre scorso, il Gozzano ha calato un secco poker in casa dell’Olbia. 1-4 il risultato finale con gol di Emiliano, Rolfini e doppietta di Palazzolo. Senesi ha accorciato le distanze per i piemontesi nel recupero.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Gozzano contro l’Olbia. Vittoria casalinga quotata 2.00 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.55 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.10 e 1.60.





