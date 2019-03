Diretta Padova Perugia/ Streaming video DAZN: le scelte di Nesta (Serie B)

Padova Perugia, diretta dall’arbitro Abbattista, sabato 16 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione, i veneti stanno lottando con le unghie e con i denti per strappare la salvezza e ci stanno riuscendo, con l’ultima importantissima vittoria contro lo Spezia in trasferta che ha permesso ai Biancoscudati di abbandonare l’ultimo posto in classifica, anche se la zona play out resta sempre lontana 3 punti. Il Perugia dalla sua ha strappato in zona play off mantenendo 4 punti di vantaggio su Spezia e Salernitana, ma l’ultima sconfitta contro il Verona in casa è stata una doccia fredda per il crescendo di ambizioni dei Grifoni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Padova Perugia non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PERUGIA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Euganeo per la diretta Padova Perugia. I Biancoscudati padroni di casa giocheranno con un 5-3-2 schierato con Minelli; Morganella, Cherubin, lo sloveno Andelkovic, Trevisan, Longhi; Lollo, Calvano, Pulzetti; Bonazzoli e il nigeriano Mbakogu. Risponderà il Perugia con un 4-3-1-2 in cui saranno impiegati il brasiliano Gabriel; Rosi, lo slovacco Gyomber, Cremonesi, Falzerano; il nigeriano Michael, Bianco, il romeno Dragomir; Verre; il nordcoreano Han e Melchiorri.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli allenatori del Padova, Pierpaolo Bisoli, e del Perugia, Alessandro Nesta, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 5-3-2 e con il 4-3-1-2. Nel match d’andata Perugia vincente 3-2 contro i veneti, decisivo un gol di El Yamiq al 92′ dopo che gli umbri erano andati a segno con Verre e Falasco e i Biancoscudati avevano rimontato due volte con un rigore di Capello e una rete di Capelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il match tra Padova e Perugia praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria in casa quotata 2.70 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.10 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 2.80 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA