Diretta Piacenza Pistoiese/ Streaming video tv, i lupi sognano il 1^ posto (Serie C)

Piacenza Pistoiese, partita diretta dal signor Matteo Marcenaro, si gioca alle ore 18:30 di sabato 16 marzo: nella trentunesima giornata del girone A, nel campionato di Serie C 2018-2019, i lupi vanno a caccia della promozione diretta provando a sfruttare questa parte finale di stagione per recuperare terreno sulla Virtus Entella. Contando anche i punti a tavolino contro la Pro Piacenza gli emiliani sono terzi alle spalle dell’Arezzo, rispetto cui però hanno due partite in meno; il vero problema risiede nel -3 rispetto alla capolista con due partite giocate in più, e dunque le tre vittorie nelle ultime quattro (l’ultima contro la Juventus U23) rischiano di essere inutili se non per andare direttamente alla fase nazionale dei playoff. La data decisiva sarà quella del recupero al Garilli contro l’Entella, ma il Piacenza ci dovrà arrivare con una certa situazione di classifica; significa che oggi bisogna vincere contro una Pistoiese che ha spezzato una serie di risultati negativi rimontando clamorosamente in casa del Siena e poi battendo di misura il Cuneo, rilanciandosi verso una salvezza che, visto il +13 sui piemontesi e la Lucchese, è ormai archiviata. Ci mettiamo allora in attesa della diretta di Piacenza Pistoiese, intanto possiamo andare a valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Piacenza Pistoiese: come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera finestra di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PISTOIESE

Studiamo le probabili formazioni di Piacenza Pistoiese: Arnaldo Franzini punta sul consueto 3-5-2 con Pergreffi, Bachini e Bertoncini davanti al portiere Fumagalli, mentre sugli esterni di centrocampo c’è Di Molfetta che insidia la maglia di Corsinelli a destra con il secondo comunque favorito. Corradi e Porcari agiranno in qualità di mezzali dando supporto alla regia di Matteo Marotta che gioca davanti alla difesa, poi Franco Ferrari e Terrani i due attaccanti anche se almeno Léonardo Perez spera di giocare dall’inizio. Pistoiese schierata con modulo quasi identico da Antonino Asta: qui c’è un trequartista che è Fantacci e che si posiziona tra le linee, alle spalle di Momenté e Riccardo Forte e davanti a Picchi e Luperini che comandano il centrocampo, mentre Regoli e Cagnano sono i due laterali che dovranno dare una mano alla fase difensiva, diventando di fatto terzini quando il Piacenza avrà il pallone. El Kaouakibi e Dossena affiancano Ceccarelli nel reparto arretrato che si dispone a protezione di Pagnini.

QUOTE E PRECEDENTI

Squadra di casa nettamente favorita nelle quote di Piacenza Pistoiese, come ci dice anche l’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria interna dei lupi vale infatti 1,67 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 5,25 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo esterno della Pistoiese. Per quanto riguarda il pareggio, identificato dal segno X, siamo ad un valore di 3,40 volte quello che avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA