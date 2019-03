Diretta Pro Vercelli Arzachena/ Streaming video tv, decisiva per i bianchi (Serie C)

Pro Vercelli Arzachena, che verrà diretta dal signor Fabio Pasciuta, si gioca alle ore 14:30 di sabato 16 marzo nel calendario della 31^ giornata per il girone A del campionato di Serie C 2018-2019. Al Silvio Piola i bianchi spingono per andare a caccia della promozione diretta, ma partono da una posizione poco solida: devono ancora recuperare due partite e una di queste sarà in casa contro la Virtus Entella potenzialmente decisiva solo se la squadra di Vito Grieco saprà ritrovare quel passo perso nelle ultime uscite. Il pareggio interno contro il Siena ha nuovamente rallentato la marcia della Pro Vercelli, che rischia seriamente di doversi accontentare dei playoff ma vuole se non altro arrivare subito alla fase nazionale; l’Arzachena invece si deve salvare e non sembra lontana dall’archiviazione dell’obiettivo, anche se dovrà lottare fino alla fine arriva da un periodo splendido nel quale ha vinto quattro partite pareggiandone una, non incassa gol da 465 minuti e dunque ha trovato il passo giusto per confermare nuovamente la categoria. Vedremo quello che succederà nella diretta di Pro Vercelli Arzachena, intanto possiamo andare a valutare le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Vercelli Arzachena: come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera finestra di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ARZACHENA

Per Pro Vercelli Arzachena Grieco punta sempre su Morra come prima punta, ma valuta di mandare in campo contemporaneamente i due Gatto con Massimiliano da esterno sinistro e Leonardo alle spalle del centravanti. A destra giocherà Germano, mentre i due centrocampisti centrali dovrebbero essere Bellemo e Sangiorgi; in difesa spazio a Milesi e Luca Crescenzi che agiranno come centrali a protezione del portiere Moschin, mentre Berra e Mammarella saranno i terzini di spinta (il primo è andato in gol sabato scorso). Mauro Giorico conferma l’Arzachena che ha battuto la Pro Patria, anche se il matchwinner Nuvoli potrebbe essersi guadagnato una maglia dal primo minuto e può sfilarla a Casini, con La Rosa invece confermato sul centrodestra e Bonacquisti da regista. In difesa Moi e Baldan giocano davanti a Ruzittu, Arboleda e Danese si dispongono lateralmente; il terzo Gatto della sfida (Alessandro) sarà il trequartista a supporto di Sanna e di uno tra Cecconi e Modou Diop.

QUOTE E PRECEDENTI

Naturalmente i padroni di casa sono nettamente favoriti per questa Pro Vercelli Arzachena, come raccontano molto bene anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che si deve giocare per la vittoria interna vale infatti 1,45 volte la somma messa sul piatto, già per il pareggio il valore della vincita si alza a 4,00 volte la puntata mentre con il segno 2, per il successo esterno degli isolani, andreste a guadagnare 7,00 volte la cifra che avrete investito.



