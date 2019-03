Diretta Siena Lucchese/ Streaming video e tv: derby toscano (Serie C)

Siena Lucchese sarà diretta dal signor Davide Miele, e va in scena alle ore 16:30 di sabato 16 marzo: siamo allo stadio Artemio Franchi per la trentunesima giornata nel girone A della Serie C 2018-2019, con una Lucchese che potrebbe aspirare a giocare i playoff per quello che è il rendimento sul campo – sabato scorso ha fermato il Pisa – e che comunque sarebbe abbondantemente salva, ma che invece deve fronteggiare una situazione rischiosa a causa dei punti di penalizzazione. Il -16 ovviamente è un macigno pesantissimo sulla classifica dei rossoneri, che si trovano all’ultimo posto in compagnia del Cuneo: se la stagione regolare finisse oggi la Lucchese dovrebbe giocare il playout contro i piemontesi, la salvezza immediata però è ancora possibile e la corsa in questo momento va fatta sull’Albissola, eventualmente anche sull’Arzachena se gli isolani dovessero perdere altri punti preziosi. Il Siena è quarto in classifica, ma ha sprecato la possibilità di correre per la salvezza diretta: la clamorosa rimonta subita in casa contro la Pistoiese ha frenato la corsa di una Robur che aveva vinto tre partite e che nell’ultimo turno ha pareggiato a Vercelli, un risultato certamente positivo ma che serve a poco per l’obiettivo primario, ora si può se non altro giocare per provare a prendersi subito la fase nazionale dei playoff. Mentre aspettiamo la diretta di Siena Lucchese vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, nel dettaglio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Lucchese: come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è sul portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera finestra di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA LUCCHESE

In Siena Lucchese la Robur ritrova Contini, che va a giocare regolarmente tra i pali con la protezione di Mirko Romagnoli e Dario D’Ambrosio; sugli esterni come terzini giocano Pedrelli e Zanon, a centrocampo avremo la regia di Gerli con il supporto di Arrigoni e Vassallo mentre nel tridente offensivo dovrebbe essere tutto confermato, dunque Gliozzi agirà da prima punta con Guberti libero di svariare ma largo a sinistra inizialmente, mentre sull’altro versante sarà schierato Aramu. Nella Lucchese spazio a un 4-1-4-1nel quale Lombardo agisce da vertice basso e Isufaj da prima punta; tra questi due giocatori ci saranno due linee da quattro, con Bernardini e Juan Alberto Mauri trequartisti supportati dagli esterni offensivi Provenzano e Bortolussi mentre in difesa Gabbia e Martinelli proteggeranno il portiere Falcone, con Zanini e Favale che si occuperanno delle corsie laterali.

QUOTE E PRECEDENTI

Le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Siena Lucchese prevedono un valore di 1,70 volte la somma giocata sul segno 1, e dunque la Robur è la squadra chiaramente favorita per la vittoria; vale invece 5,00 volte quanto investito l’eventualità del segno 2 che regola il successo esterno della Lucchese, mentre con il segno X per il pareggio andreste a vincere una somma corrispondente a 3,40 volte la cifra giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA