Diretta Bisceglie Siracusa/ Streaming video e tv: sfida per la salvezza (Serie C)

Bisceglie Siracusa, diretta dall’arbitro Gino Garofalo della sezione Aia di Torre del Greco, si disputa oggi pomeriggio alle ore 14.30 all’interno della trentunesima giornata del campionato di Serie C, per il girone C. Nella scorsa giornata il Bisceglie ha pareggiato per 0-0 il derby con il Monopoli, mentre il Siracusa è reduce da una pesante sconfitta casalinga per 0-1 al cospetto della Virtus Francavilla. Analizzando più in generale la classifica, emerge che Bisceglie Siracusa sarà un vero e proprio scontro in zona salvezza: il Siracusa infatti ha appena 25 punti ed è dunque a forte rischio playout, ma d’altronde il Bisceglie è solamente di poco più avanti e con 27 punti anche i pugliesi sono a rischio. Oggi certamente ne sapremo di più: il Bisceglie potrebbe allontanare la minaccia, ma un colpaccio da parte del Siracusa varrebbe il sorpasso in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bisceglie Siracusa; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE SIRACUSA

Consideriamo ora le probabili formazioni verso Bisceglie Siracusa: Rodolfo Vanoli dovrebbe schierare i padroni di casa con il 3-5-2 che prevederebbe Mastrilli, Calandra e Markic nella retroguardia a tre davanti a Cerofolini, poi nel folto centrocampo a cinque Longo, Bangu, Parlati, Risolo e Maestrelli da destra a sinistra ed infine la coppia d’attacco che dovrebbe vedere titolari Jovanovic e Starita. La risposta del Siracusa di Ezio Raciti invece dovrebbe prevedere il 4-2-3-1, con questi possibili titolari: Crispino in porta, Di Sabatino, Turati, Bertolo e Daffara da destra a sinistra nella difesa titolare, Fricano e Palermo poi a comporre la coppia mediana e Square, Tiscione e Russini sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Catania.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Bisceglie Siracusa, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti i padroni di casa pugliesi, ma non di molto: infatti il segno 1 è proposto a 2,25, poi si sale a 2,95 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine il segno 2 varrebbe 3,30 volte la posta in palio per chi avrà creduto nelle possibilità del Siracusa.



