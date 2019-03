Diretta Feralpisalò Sambenedettese/ Streaming video tv: in zona playoff (Serie C)

Feralpisalò Sambenedettese, diretta dall’arbitro Daniele De Santis di Lecce oggi, domenica 17 marzo 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Perdendo nella scorsa giornata di campionato in casa della Virtus Verona, i Leoni del Garda hanno mancato una grande occasione per passare al secondo posto in classifica, restando a -1 dalla Triestina pur sconfitta nel big match contro il Pordenone. Per ripartire la Feralpisalò dovrà confrontarsi con la voglia di riscatto di una Sambenedettese che, pur mantenendo al decimo posto (al confine della zona play off) 4 punti di vantaggio su Vis Pesaro e Ternana, viene da una dura battuta d’arresto interna, un 1-4 subito tra le mura amiche dello stadio Riviera delle Palme contro il L.R. Vicenza, che ha sorpassato i marchigiani proprio grazie alla vittoria nello scontro diretto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Feralpisalò Sambenedettese non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it e collegandosi sul portale o tramite l’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Turina di Salò. Leoni del Garda schierati con De Lucia; Legati, Canini, Giani, Contessa; Guidetti , Pesce, Scarsella; Vita, Maiorino e Mattia Marchi. Risponderanno i marchigiani scendendo in campo con Sala; Celjak, Miceli, Fissore; Rapisarda, Ilari, Gelonese, Signori, D’Ignazio; Stanco, Calderini. Gli allenatori della Feralpisalò, Domenico Toscano, e della Sambenedettese, Giorgio Roselli, schiereranno le loro squadre tatticamente con il 4-3-2-1 e con il 3-5-2. Nel match d’andata Sambenedettese vincente col punteggio di 2-0 in casa contro la Feralpisalò grazie alle reti di Rapisarda e di Stanco. Il 20 gennaio 2018 i Leoni del Garda si sono imposti nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa contro i marchigiani, vittoria di misura col punteggio di 1-0 grazie alla rete decisiva messa a segno da Marchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano la Feralpisalò favorita per la conquista dei tre punti contro la Sambenedettese. Vittoria in casa quotata 2.00 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.05 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 3.75 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.35 e 1.53.



© RIPRODUZIONE RISERVATA