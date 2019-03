Diretta Giana Erminio Gubbio/ Streaming video e tv: umbri ormai salvi? (Serie C)

Giana Erminio Gubbio, che sarà diretta dal signor Federico Fontani, si gioca alle ore 16:30 di domenica 17 marzo per la trentunesima giornata nel girone B della Serie C 2018-2019. Con la bella e importante vittoria al Druso, la formazione lombarda si è attualmente portata al di fuori della zona playouyt coronando un lungo inseguimento, ma ha un solo punto di vantaggio sull’AlbinoLeffe e di conseguenza non può affatto dirsi al sicuro anche se nelle ultime nove giornate ha perso solo una volta (ma proprio a Bergamo) raccogliendo 12 punti che hanno contribuito a muovere la classifica. Il Gubbio, dopo lo straordinario periodo attraversato a cavallo dei due anni, ha smesso di correre: l’ultima vittoria è quella sul campo della Fermana, da allora sono arrivate due sconfitte consecutive senza reti all’attivo e due pareggi per 1-1, ultimo dei quali nel derby contro la Ternana. Entrando in questa giornata il vantaggio sulla zona playout era di 5 punti: non troppi, ma nemmeno pochi e dunque un tesoretto da difendere specialmente in una gara diretta come questa. Aspettando la diretta di Giana Erminio Gubbio possiamo fare un breve excursus attraverso le possibili scelte dei due allenatori, valutando insieme le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Gubbio non è disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, per il quinto anno consecutivo, della piattaforma elevensports.it. Dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio con una quota stagionale (gratis per chi rinnovasse la sottoscrizione dallo scorso anno) oppure acquistare di volta in volta il singolo match, che salvo eccezioni ha un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO GUBBIO

Riccardo Maspero affronta Giana Erminio Gubbio con un 3-4-1-2 che ricalca quello del Druso: Gianluca Barba e Giudici cercano posto a centrocampo e potrebbero avere la meglio su Piccoli e Solerio, per il resto dovremmo vedere come sempre Iovine sulla corsia destra e Pinto a creare gioco nel settore nevralgico, con Perna (10 gol in campionato) che invece agirà sulla trequarti in appoggio a Mutton e Rocco. In difesa cerca spazio Sosio, ma i favoriti restano Bonalumi, Perico e Montesano che dunque dovrebbero formare la linea a protezione del portier Leoni. Il Gubbio si dispone con Schiaroli ed Espeche davanti a Gabriele Marchegiani, due terzini come Tofanari e Lo Porto che percorreranno tutta la fascia andando a formare delle catene con De Silvestro e Cattaneo, che saranno schierati come esterni offensivi avendo il supporto del trequartista Daniele Casiraghi. Il collante tra i due reparti sarà fornito dalla cerniera mediana composta da Malaccari e Davì; come prima punta Chinellato è ancora in vantaggio su Plescia.

QUOTE E PRONOSTICO

Giana Erminio Gubbio è una partita che vede la squadra lombarda favorita per la vittoria: infatti il segno 1 che identifica questa eventualità vale 2,35 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,10 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo esterno degli umbri. Con il pareggio, ipotesi che come sempre viene regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,95 quello che avrete deciso di giocare con questo bookmaker.



