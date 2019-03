Diretta Imola Treviso/ Streaming video e tv: De’ Longhi a caccia del secondo posto

Imola Treviso, valida per la venticinquesima giornata nel girone Est del campionato di basket Serie A2 2018-2019, si gioca alle ore 18:00 di domenica 17 marzo: al PalaRuggi arriva la terza forza del girone, ma negli ultimi tempi la De’ Longhi ha fatto vedere di poter essere la reale favorita per salire di categoria attraverso i playoff. Massimiliano Menetti adesso può davvero rammaricarsi di come le cose siano andate nel corso della stagione: le due sconfitte subite dalla Fortitudo Bologna sono state pesantissime e hanno scavato un solco decisivo tra le due big del girone Est, e inoltre hanno permesso a Montegranaro di prendersi la seconda piazza. Con l’arrivo di David Logan Treviso è tornata sugli scudi: ha vinto la Coppa Italia e si propone, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, come una super potenza per quando inizieranno le serie degli spareggi per la promozione. La Le Naturelle, che arriva dalla pesante sconfitta di Roseto, dovrà fare oggi la partita perfetta per mantenere la sua posizione nei playoff; vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Imola Treviso, quando finalmente si alzerà la palla a due al PalaRuggi.

Come già visto, nella diretta di Imola Treviso la De’ Longhi spera di prendersi una vittoria che significherebbe continuare a sperare nel secondo posto del girone Est: battendo Montegranaro domenica scorsa i veneti si sono definitivamente presi il vantaggio nella doppia sfida diretta, ma nel frattempo erano scivolati a due partite di distanza e dunque adesso dovranno vincere una gara in più rispetto a quanto riuscirà a fare la Poderosa. In palio c’è la prima posizione nella griglia dei playoff, e dunque il vantaggio del fattore campo in ogni singola serie verso la promozione; di fatto dopo aver perso al PalaDozza Treviso ha capito di non poter più vincere il girone Est, quindi ha iniziato a lavorare in ottica playoff inserendo Logan (che si allenava da un mese) e utilizzando la Coppa Italia come un ideale appuntamento nel quale permettere a Menetti di gestire la novità nel roster. L’esperimento è riuscito in pieno visto il trionfo nel torneo, ma adesso inizia la seconda parte della stagione che è quella decisiva: l’operazione sorpasso su Montegranaro e poi quei playoff che in casa trevigiana sono stati fino a qui una maledizione. La post season è anche l’obiettivo di Imola: al momento la squadra romagnola si trova al settimo posto della classifica e si deve guardare dalla concorrenza che arriva alle sue spalle, battere Treviso oggi significherebbe aver fatto un bel passo avanti verso un traguardo che comunque andrà definitivamente raggiunto nelle prossime giornate.



