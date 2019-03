Diretta Rieti Catanzaro/ Streaming video e tv: le formazioni allo Scopigno (Serie C)

Rieti Catanzaro, diretta dall’arbitro Paride De Angeli della sezione Aia di Abbiategrasso, è una delle partite in programma per la trentunesima giornata del girone C del campionato di Serie C. L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, allo stadio Manlio Scopigno della città laziale. Le posizioni di classifica sono molto diverse alla vigilia di Rieti Catanzaro: i padroni di casa laziali infatti hanno appena 25 punti e sperano di salvarsi senza dover passare dall’insidia playout, i calabresi invece sono quarti a quota 51 punti e di conseguenza inseguono la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff. Quanto allo stato di forma recente, possiamo dire che domenica scorsa il Rieti ha perso per 1-0 a Potenza, ma a dire il vero nello scorso turno non ci sono state buone notizie nemmeno per il Catanzaro, sconfitto in casa propria per 1-2 dal Catania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rieti Catanzaro; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI RIETI CATANZARO

Analizzando adesso le probabili formazioni per Rieti Catanzaro, i padroni di casa di Ezio Capuano dovrebbero proporre il 3-5-2 con Mattia, De Vito e Gigli nella retroguardia a tre davanti a Marcone; il centrocampo del Rieti invece dovrebbe vedere titolari Brumat, Carpani, Maestro, Marchi e Zanchi da destra a sinistra, infine Cernigoi e Gondo a comporre la probabile coppia d’attacco. Gaetano Auteri invece dovrebbe schierare il Catanzaro con il modulo 3-4-3: Furlan in porta protetto dalla difesa a tre con Signorini, Celiento e Riggio; a centrocampo i possibili titolari per i calabresi saranno Statella, Iuliano, Maita e Casoli da destra a sinistra, infine il tridente con le ali D’Ursi e Kanoute ai fianchi del centravanti Bianchimano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Rieti Catanzaro, che secondo l’agenzia di scommesse Snai sorride ampiamente agli ospiti calabresi. Infatti il segno 2 varrebbe appena 1,90 volte la posta in palio, poi invece si sale a quota 3,25 già con il pareggio (segno X) ed infine a 3,90 in caso di vittoria casalinga per il Rieti e dunque di segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA