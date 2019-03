Diretta Teramo Virtus Verona/ Streaming video e tv: sfida salvezza (Serie C)

Teramo Virtus Verona, diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione Aia di Novara, si gioca alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019. Siamo alla trentunesima giornata del girone B di Serie C: Teramo Virtus Verona può essere considerata come una delicata sfida salvezza, dal momento che gli ospiti veneti sono all’ultimo posto con 29 punti ma di certo nemmeno gli abruzzesi, che sono a quota 34 punti, possono dirsi tranquilli nella affollata coda della classifica di questo gruppo ancora incertissimo. Ecco dunque che la posta in palio oggi si annuncia davvero importante ed è giusto sottolineare che entrambe le formazioni arrivano bene a questo incontro: settimana scorsa il Teramo ha vinto 1-2 sul campo dell’AlbinoLeffe mentre la Virtus Verona ha ottenuto un prestigioso successo per 2-1 sulla FeralpiSalò.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Teramo Virtus Verona; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO VIRTUS VERONA

Vediamo adesso le probabili formazioni per Teramo Virtus Verona. Agenore Maurizi potrebbe schierare gli abruzzesi secondo il modulo 3-5-2 con Polak, Fiordaliso e Caidi davanti al portiere Lewandowski; nel folto centrocampo a cinque invece i possibili titolari del Teramo potrebbero essere Ventola, Spinozzi, Spighi, Proietti e Celli da destra a sinistra, infine ecco De Grazia e Infantino nel probabile tandem d’attacco. La Virtus Verona di Luigi Fresco dovrebbe invece rispondere con il 4-3-1-2: Giacomel fra i pali, davanti a lui Lavagnoli, Trainotti, Sirignano e Manfrin a comporre la difesa a quattro, mentre a centrocampo dovremmo vedere Onescu, Danieli e Casarotto, infine in attacco Grbac come trequartista alle spalle delle due punte Danti e Ferrara.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Teramo Virtus Verona sorride in modo chiarissimo ai padroni di casa, secondo quanto ci dicono le quote dell’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 infatti varrebbe appena 1,85 volte la posta in palio, poi si sale a 3,15 in caso di pareggio (segno X) ed infine una vittoria esterna dei veneti varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA