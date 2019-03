Diretta Ternana Imolese/ Streaming video e tv: gli umbri per risalire (Serie C)

Ternana Imolese, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione Aia di Empoli, si gioca oggi, domenica 17 marzo 2019, per la trentunesima giornata di Serie C nel girone B. L’appuntamento sarà alle ore 16.30 per un match che la classifica ci presenta intrigante: di certo nessuno nella scorsa estate poteva immaginare che Ternana Imolese potesse vedere gli ospiti nei quartieri nobili della classifica con 47 punti e la Ternana addirittura fuori dai playoff a quota 35 punti, ma adesso l’Imolese vuole rafforzare questa sua eccellente posizione mentre gli umbri devono provare a risalire posizioni. Nella scorsa giornata la Ternana ha pareggiato per 1-1 il derby umbro con il Gubbio, l’Imolese invece è reduce da un altro pareggio 1-1 ma contro il Renate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ternana Imolese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA IMOLESE

Osservando le probabili formazioni per Ternana Imolese, ecco che Fabio Gallo potrebbe schierare i padroni di casa umbri con il modulo 4-3-2-1: Iannarilli in porta, davanti a lui difesa a quattro con Fazio, Russo, Diakité e Bergamelli mentre a centrocampo il terzetto titolare della Ternana dovrebbe essere formato da Pobega, Paghera e Difendi ed infine in attacco ci attendiamo Frediani e Rivas sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Marilungo. Alessio Dionisi dovrebbe invece schierare l’Imolese con il 4-3-1-2: in porta Rossi, davanti a lui Sciacca, Checchi, Carini e Tissone nella difesa a quattro; ecco poi a centrocampo Giannini, Carraro e Valentini, infine il trequartista Mosti e gli attaccanti Lanini e Rossetti a completare la probabile formazione dell’Imolese.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo al pronostico per Ternana Imolese, vedendo cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai: partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,20. Si sale comunque non di molto per gli altri due possibili esiti: il segno X infatti è quotato a 3,00, mentre il segno 2 varrebbe 3,40 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA