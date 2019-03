Diretta Venezia Cremonese/ Streaming video DAZN: le scelte di Cosmi (Serie B)

Venezia Cremonese, diretta dall’arbitro Marini, domenica 17 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre sono divise solamente da tre punti in classifica, 27 per il Venezia al confine della zona play out, 30 per la Cremonese che non può certo ancora dirsi tranquilla della permanenza in cadetteria. Dopo tre sconfitte consecutive però i grigiorossi nell’ultimo turno disputato in campionato hanno ottenuto una fondamentale vittoria contro il Benevento. Il Venezia invece, pur interrompendo a sua volta una striscia di tre ko consecutivi, non è andato oltre il pari interno contro il Palermo e resta a digiuno di vittorie dalla sfida interna contro il Padova dello scorso 27 gennaio.

Venezia Cremonese non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Penzo per la diretta Venezia Cremonese. Padroni di casa lagunari schierati con un 4-3-3 con Vicario; Zampano, Fornasier, Coppolaro, Cernuto; Segre, Schiavone, Bentivoglio; Lombardi, Bocalon e Di Mariano. Risponderà la Cremonese con un 4-4-2 in cui saranno impiegati Ravaglia; Mogos, Claiton, Caracciolo, Migliore; Emmers, Castagnetti, Arini, Soddimo; Piccolo e Longo.

Gli allenatori del Venezia, Serse Cosmi, e della Cremonese, Massimo Rastelli, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 4-3-3 e con il 4-4-2. Nel match d’andata Venezia vincente di misura allo stadio Zini contro la Cremonese grazie ad una rete decisiva di Di Mariano. Il 20 dicembre 2017 ultimo match a Venezia tra le due squadre, 1-1 il risultato finale con vantaggio grigiorosso di Cavion e pari lagunare di Moreo. Il Venezia non batte la Cremonese in casa dal 3-0 del 14 marzo 2015 con gol di Greco e doppietta di Raimondi.

Le agenzie di scommesse considerano il Venezia lievemente favorito per la conquista dei tre punti contro la Cremonese. Vittoria in casa quotata 2.50 da Bet365, mentre William Hill offre a 2.90 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 3.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.91 e 1.83.



