Diretta Vibonese Rende/ Streaming video e tv: bel derby calabrese (Serie C)

Vibonese Rende, diretta dall’arbitro Cristian Cudini di Fermo oggi, domenica 17 marzo 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma nella trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Dopo due pareggi consecutivi contro Casertana e Virtus Francavilla, i padroni di casa hanno visto ridursi a una sola lunghezza il vantaggio sulla zona play off. C’è bagarre tra l’ottavo e il dodicesimo posto, e tra le squadre che inseguono a un punto di distanza la Vibonese c’è proprio il Rende, sconfitto in casa dalla Sicula Leonzio nell’ultimo impegno di campionato disputato. Dopo la vittoria contro la Virtus Francavilla e il pari nel derby contro la Reggina i cosentini sembravano essersi ripresi, ma il ko contro i siciliani ha fatto riemergere problemi già visti.

Vibonese Rende non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento al sito elevensports.it e collegandosi sul portale o tramite l’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Razza di Vibo Valentia. I padroni di casa della Vibonese scenderanno in campo con Zaccagno, Tito, Malberti, Silvestri, Prezioso, Finizio, Camilleri, Donnarumma, Bubas, Taurino e Scaccabarozzi. Il Rende opporrà invece questo undici: Savelloni; Germinio, Minelli, Sabato; Viteritti, Awua, Franco, Blaze; Laaribi; Vivacqua e Rossini. Gli allenatori della Vibonese, Nevio Orlandi, e del Rende, Francesco Modesto, schiereranno le loro squadre tatticamente con il 3-5-2 e con il 3-4-1-2. Nel match d’andata Rende vincente di misura 1-0 in casa contro la Vibonese grazie alla rete decisiva messa a segno da Vivacqua. Rende vincente 1-2 anche nell’ultima sfida disputata a Vibo Valentia, il 5 gennaio 2016 nel campionato di Serie D. Ultima vittoria della Vibonese nel confronto diretto, 0-1 in trasferta il 6 settembre 2015.

Le agenzie di scommesse considerano la Vibonese favorita per la conquista dei tre punti contro il Rende. Vittoria in casa quotata 2.20 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.00 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 3.10 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.60.



