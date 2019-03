Video/ Livorno Salernitana (1-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Il video di Livorno Salernitana non ci parlano di una gara piena di emozioni, con due squadre che hanno avuto fin troppa paura di tornare a casa con il sacco vuoto. Il match è terminato col risultato di 1-0. I ragazzi di Roberto Breda riescono a vincere una gara fondamentale grazie a un gol di Rocca al minuto ventitré. Sono tre punti fondamentali che mettono tre punti sulla zona playout. Breda è arrivato a campionato in corso prendendo una squadra che versava in condizioni disastrose sul fondo della classifica. Col lavoro e la determinazione è riuscito a raggiungere un risultato importante, portandosi ora in una posizione che terminasse oggi il campionato gli permetterebbe di aver centrato la salvezza.

Per il video di Livorno Salernitana ora è il momento di analizzare con attenzione le dichiarazioni di fine gara. Valiani è sicuramente molto felice della prestazione della squadra, ecco le sue parole a Dazn: “Non è mai piacevole fare i confronti tra gli allenatori. Siamo noi che ci siamo levati molti tarli, questo ci ha portato a giocare più liberi e sciolti. Non abbiamo però fatto ancora nulla. Lo sappiamo. Ora ci riposiamo e poi ripartiremo. Alino Diamanti è quello che ci tiene a dimostrare sempre qualcosa in più. Lavora come gli altri se non di più e lo dimostra fino al novantesimo minuto. Io di limiti non me ne sono messi. La voglia è quella di andare avanti. Al momento la voglia è quella di un ragazzino. Rimango in caso di salvezza? Vedremo, l’importante è rimanere fuori da zone pericolose”.

Marcatori: 23’ pt Rocca (L); Ammoniti: Valiani, Murilo, Luci, Salzano (L), Di Tacchio, Jallow (S); Angoli: 8-5; Recupero: 2’ pt – 4’ st.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Valiani, Luci, Rocca, Porcino (10’ st Fazzi); Diamanti; Murilo (20’ st Giannetti), Dumitru (31’ st Salzano). A disp. Crosta, Neri, Gasbarro, Boben, Eguelfi, Kupisz, Soumaoro, Gori, Raicevic. All. Roberto Breda

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti (37’ st Djuric); Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Odjer (14’ st A.Anderson), Lopez; Calaiò (15’ pt Jallow), Vuletich. A disp. Vannucchi, Mantovani, D.Anderson, Rosina, Minala, Memolla, Orlando, Perticone, Mazzarani. All. Angelo Gregucci

ARBITRO: Sig. Aleandro Di Paolo di Avezzano (Lombardi/Marchi) IV uomo: Collu

