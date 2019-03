Diretta Albissola Carrarese/ Streaming video e tv: Baldini favorito (Serie C)

Albissola Carrarese sarà diretta dal signor Gino Garofalo, e si gioca sabato 2 marzo alle ore 14.30: sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Due punti nelle ultime quattro partite e una situazione di classifica non ancora tranquilla per la matricola Albissola, che sta comunque lottando in un campionato in cui le traversie societarie di club come Cuneo, Lucchese e Pro Piacenza potrebbero comunque spianare la strada verso la salvezza. Arriva una Carrarese che ha ormai perso da diverse settimane il passo d’alta classifica, anche se l’ultima vittoria interna contro il Pontedera ha rappresentato uno scatto d’orgoglio per i marmiferi, che restano agganciati al sesto posto al momento a tre lunghezze da Pro Vercelli e Piacenza al terzo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Albissola Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in esclusiva per tutti gli abbonati al sito elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA CARRARESE

Le probabili formazioni del match. I padroni di casa dell’Albissola giocheranno con Albertoni tra i pali, Calcagno sull’out difensivo di destra e Oliana sull’out difensivo di sinistra, mentre il romeno Oprut e Balestrero saranno i centrali di difesa. A centrocampo il marocchino Oukhadda, Moretti e Bezziccheri giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo si muoveranno Cais, Cisco e Martignago. Risponderà la Carrarese con una difesa a quattro con Carissoni, Karkalis, Luca Ricci e Scaglia schierati rispettivamente da destra a sinistra davanti al portiere Mazzini. A centrocampo spazio a Cardoselli e Varone, mentre Biasci, Tavano e Bentivegna supporteranno in attacco l’unica punta di ruolo, Maccarone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, l’Albissola allenata da Claudio Bellucci giocherà col 4-3-3, mentre il modulo di partenza scelto dal mister della Carrarese, Silvio Baldini, sarà il 4-2-3-1. Unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni, il match d’andata con la Carrarese vincente con un rotondo 3-0 grazie a una doppietta di Tavano e una rete di Caccavallo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sulla Carrarese per la conquista dei tre punti in trasferta contro l’Albissola. Vittoria interna quotata 3.60 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 2.00 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 1.85 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.80 da Bet365.



