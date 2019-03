Diretta Brescia Cittadella/ Streaming video DAZN: rondinelle si confermano? (Serie B)

Brescia Cittadella, che sarà diretta dal signor Davide Ghersini, si gioca sabato 2 marzo alle ore 15.00 e sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. L’ultimo pareggio a Padova ha permesso alle Rondinelle di mantenere la testa della classifica del campionato cadetto, con quattro punti di vantaggio sul Benevento secondo e cinque lunghezze sul Palermo terzo. Battere i veneti significherebbe per il Brescia partire in fuga verso la Serie A: l’ultima vittoria contro il Lecce, 4-1 sabato scorso in casa (nel turno infrasettimanale i granata hanno riposato) ha permesso al Cittadella di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive, riportandosi a -2 dalla zona play off: per puntare come l’anno scorso alla presenza nella post season, al “Citta” serve un risultato di prestigio come potrebbe essere proprio quello sul campo del Brescia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Cittadella non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un’esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CITTADELLA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I padroni di casa lombardi schiereranno Alfonso in porta, Sabelli sull’out difensivo di destra e Semprini sull’out difensivo di sinistra, mentre Cistana e Romagnoli saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio all’albanese Ndoj, a Bisoli e a Tonali, mentre lo slovacco Spalek sarà il trequartista alle spalle del do offensivo formato da Morosini e Donnarumma. Risponderà il Cittadella con Paleari estremo difensore e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Ghiringhelli, Adorni, Drudi e Benedetti. A centrocampo saranno titolari Branca, Pasa e Settembrini, mentre Schenetti agirà da trequartista alle spalle di Finotto e di Moncini, quest’ultimo autore di una tripletta nell’ultimo match contro il Lecce.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, entrambe le squadre saranno schierate con il 4-3-1-2, sia il Brescia allenato da Eugenio Corini, sia il Cosenza guidato in panchina da Roberto Venturato. All’andata pari 2-2 tra le due squadre allo stadio Tombolato, con gol di Finotto e autorete di Cistana per i veneti e doppietta di Morosini per i lombardi. Pari anche nell’ultimo precedente disputato a Brescia, 1-1 il 17 dicembre 2017 con i lombardi in vantaggio con Torregrossa e poi raggiunti da una rete di Iori. Il Brescia non batte il Cittadella in casa dal 4-1 del 24 febbraio 2017, i veneti non espugnano lo stadio Rigamonti dallo 0-1 del 6 giugno 2010.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Brescia per la conquista dei tre punti in casa contro il Cittadella. Vittoria interna quotata 1.80 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.25 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 4.75 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.10 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.67 da Bet365.



