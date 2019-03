Diretta Empoli Parma/ Streaming video e tv: Iachini vuole punti salvezza (Serie A)

Empoli Parma verrà diretta dal signor Marco Di Bello e, in programma sabato 2 marzo alle ore 15.00, sarà uno degli anticipi della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Dopo la boccata d’ossigeno rappresentata dalla vittoria contro il Sassuolo, i toscani hanno subito uno 0-3 a Milano in casa rossonera che ha mantenuto la squadra nella zona calda della classifica. Vanta ancora undici punti di vantaggio sul Bologna terzultimo un Parma che ha invece rallentato considerevolmente la sua corsa nelle ultime giornate. Un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato per i gialloblu, che nell’ultima sfida hanno incassato la loro terza sconfitta di fila con un perentorio 0-4 subito dal Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Empoli Parma sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 202 del satellite (Sky Sport Serie A): ci sarà anche la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PARMA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Castellani di Empoli. I padroni di casa toscani schiereranno una difesa a tre con l’argentino Silvestre, l’albanese Veseli e Dell’Orco titolari davanti all’estremo difensore polacco Dragowski. A centrocampo il bosniaco Krunic, l’algerino Bennacer e il ghanese Acquah saranno i centrali, mentre sulla fascia destra si muoverà Di Lorenzo e sulla fascia sinistra Pasqual. In attacco spazio al brasiliano Farias in coppia con Ciccio Caputo. Risponderà il Parma con Sepe in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Iacoponi, il portoghese Bruno Alves, Gagliolo e Gobbi. A centrocampo terzetto titolare composto da Rigoni, il guineano Pepin e lo slovacco Kucka, mentre Roberto Inglese guiderà il tridente offensivo emiliano affiancato dall’ivoriano Gervinho e dal francese Biabiany.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Cagliari allenato da Beppe Iachini giocherà col 3-5-2, mentre il modulo di partenza scelto dal mister del Parma, Roberto D’Aversa, sarà il 4-3-3. All’andata il Parma ha avuto la meglio di misura sui toscani, battuti con una rete di Gervinho. L’ultimo precedente a Empoli tra le due formazioni risale alla scorsa stagione, quando entrambi i club militavano nel campionato di Serie B. 4-0 per gli azzurri il risultato finale con doppietta di Donnarumma e gol di Caputo e Maietta. Il Parma non vince ad Empoli, sempre in Serie B, dall’1-4 del 13 marzo 2009. Allo stadio Castellani l’ultimo precedente in Serie A è invece il 2-2 del 19 aprile 2015.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sull’Empoli per la conquista dei tre punti in casa contro il Parma. Vittoria interna quotata 2.00 da William Hill, mentre Eurobet propone a 3.50 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 4.00 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 1.80 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 2.00 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA