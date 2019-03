Diretta Fano AlbinoLeffe/ Streaming video e tv: in palio punti salvezza (Serie C)

Fano AlbinoLeffe, diretta dall’arbitro Sajmir Kumara della sezione Aia di Verona, sarà l’anticipo della ventinovesima giornata del girone B di Serie C che andrà in scena alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 2 marzo 2019. L’appuntamento sarà naturalmente presso lo stadio Raffaele Mancini della città marchigiana, dove Fano AlbinoLeffe sarà un vero e proprio scontro per la salvezza. La classifica del gruppo parla in maniera molto chiara: Fano e AlbinoLeffe infatti sono appaiate a quota 28 punti e hanno alle proprie spalle solamente due squadre, dunque sono a serio rischio playout e non possono ancora dirsi del tutto tranquille nemmeno per quanto riguarda la retrocessione diretta che toccherà all’ultima a fine campionato. In questo momento però l’AlbinoLeffe sta vivendo il suo migliore periodo in campionato, grazie a due vittorie consecutive contro Vis Pesaro e Giana Erminio: calare il tris avrebbe un grande valore in ottica salvezza, ma sarebbe un duro colpo per un Fano reduce invece da una sconfitta a Monza. Chi avrà dunque la meglio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fano AlbinoLeffe; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FANO ALBINOLEFFE

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Fano AlbinoLeffe. I marchigiani di Massimo Epifani potrebbero schierarsi con un 3-4-1-2 con Sosa, Magli e Celli nella retroguardia a tre davanti a Voltolini. In mediana invece ecco la coppia centrale Tascone-Lulli, poi Vitturini come esterno destro, Liviero sulla corsia mancina e Filippini in posizione più avanzata, da trequartista in appoggio ai due attaccanti Ferrante e Scardina. La replica dell’AlbinoLeffe di Michele Marcolini si dovrebbe invece concretizzare nel 3-5-2. Cortinovis in porta, protetto dai tre difensori Riva, Gavazzi e Mondonico; in mediana Nichetti al posto dello squalificato Romizi, con le due mezzali Sbaffo e Genevier e poi Gusu come esterno destro e Gonzi a sinistra, infine la coppia d’attacco formata da Kouko e Cori.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Fano AlbinoLeffe, secondo quanto ci dicono le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 parte favorito e vi ripagherebbe 2,30 volte la posta in palio, mentre con il pareggio si arriverebbe a quota 2,90 con il segno X. Infine, una vittoria esterna da parte dell’AlbinoLeffe varrebbe 3,30 volte la posta giocata sul segno 2.



