Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video e tv, risultato live (Basket A1)

Virtus Bologna Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Beniamino Manuel Attard e Andrea Bongiorni, si gioca alle ore 20:30 di sabato 2 marzo ed è l’anticipo nella ventesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Si torna a giocare dopo le due settimane di sosta, che però per queste due squadre sono state ridotte: infatti sia la Segafredo che la Reyer sono andate a Firenze per disputare la Coppa Italia, che non è andata secondo i piani della formazione lagunare mentre ha dato buoni spunti alla Segafredo. La sfida del PalaDozza è particolarmente interessante: Venezia arriva idealmente dalla sconfitta interna contro Trento che ha rallentato la sua marcia di rincorsa al primo posto di Milano, e deve appunto vendicare quanto successo nella Final Eight. Bologna invece è caduta nettamente a Cremona, ma nel weekend del Nelson Mandela Forum aveva battuto l’Olimpia nei quarti di finale mostrando il suo potenziale. Non resta allora che andare a vedere in che modo procederà la diretta di Virtus Bologna Venezia; nel frattempo presentiamo i temi principali di questa partita.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Virtus Bologna Venezia presenta una partita che è anche storica, perché le due squadre hanno tradizione e blasone; dopo la doppia sosta del campionato si riparte con una situazione di classifica che vede la Reyer ancora al secondo posto, staccata di tre partite da Milano ma dovendosi guardare alle spalle da ben tre squadre che hanno una sola gara di margine. Partita con l’idea di lottare per vincere la regular season, la squadra di Walter De Raffaele adesso deve impegnarsi addirittura per mantenere il vantaggio del fattore campo anche solo ai quarti; tra le squadre che inseguono c’è Bologna, settima nella graduatoria e a caccia di quei playoff che lo scorso anno erano mancati; Stefano Sacripanti sta sicuramente facendo un grande lavoro confermando quanto di buono aveva fatto vedere a Cantù e Avellino. Naturalmente per una piazza che ha vissuto i fasti dominanti degli anni Novanta e dei primi Duemila non è facile “accontentarsi” di correre per la post season, ma la sensazione è che passo dopo passo la Virtus stia comunque tornando in grande stile; servirà poi la continuità nei risultati, lo stesso per una Venezia che nel 2017 è riuscita a vincere lo scudetto, ma ora vuole evitare una sorta di “effetto Sassari” e cioè un calo strutturale in pochi anni che porti la società lontana dai grandi obiettivi. Dunque restiamo in attesa della palla a due di Virtus Bologna Venezia, che inizia tra poco.



